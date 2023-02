Warum ein bisschen weniger Erbitterung beim Streit um den Krieg und anderes so nötig ist. Eine Analyse von LW-Korrespondentin Cornelie Barthelme.

Moral gibt’s nicht exklusiv

Von Cornelie Barthelme *

Er hieß Frosch. Exakt: der Frosch. Also nicht wirklich, offiziell hatte mein Deutschlehrer in der elften Klasse am Gymnasium im fränkischen H. natürlich einen ganz normalen Namen mit „Herr“ davor. Weil ich ihn nicht mehr fragen kann, ob er mir erlaubt, von ihm zu schreiben - er ist lange tot, er war damals annähernd so alt wie ich jetzt - nenne ich ihn auch hier wie wir alle damals. Der Frosch hieß so, weil sein Gesicht an einen erinnerte. Nur in Rot statt in Grün. Und er hat mir ein paar der großartigsten, der beeindruckendsten, der wichtigsten, bereicherndsten und wirkmächtigsten Momente meiner Schulzeit beschert.

Er wickelte sich, beispielsweise, den Vorhangschal links vom Klassenzimmerfenster um den Leib wie eine Toga - und war Cäsar. Er ließ uns Goethes „Prometheus“ auswendig lernen - alternativ den viel kürzeren „Daimon“ aus „Urworte. Orphisch“ für die, denen das Gedicht lernen schwerer fiel oder die dazu sowieso keine Lust hatten. Und er trug beides - den stürmenden und drängenden Feuerbringer und Täuscher von Zeus und den klassischen Hymnus an den die Individualität verkörpernden Dämon - so vor, als wäre er sie.

Cornelie Barthelme stammt aus Franken. Von Berlin aus berichtet sie für das "Luxemburger Wort" über das Geschehen in Deutschland. Foto: Privat

Am besten aber gefällt mir bis heute, wie der Frosch uns Kants kategorischen Imperativ erklärte. Beim großen Philosophen aus Königsberg lautet er: „Handle so, dass die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könne.“ Der Frosch aber sagte: „Wenn ich nachts durch die Straßen gehe und da stehen die Autos und es juckt mich in den Fingern, die Antennen abzubrechen, knick, knick, knick, einfach, weil es mir Spaß machen würde - und ich tu’s aber nicht: Das ist der kategorische Imperativ!“ Dazu machte seine rechte Hand die passenden Bewegungen, erst mit geballter Faust Neunzig-Grad-Drehungen nach unten - und dann der erhobene Zeigefinger auf dem gereckten Arm Richtung Zimmerdecke. An den Antennen merkt man, wie lange das her sein muss. Vor Jahrzehnten schon kamen die flexiblen in Mode, bald danach waren alle weg. Aktuell sind Autos ohnehin digitale Unterhaltungs- und Kommunikationssysteme auf Rädern.

Panzer-Gegner gegen Panzer-Befürworter

Ob der kategorische Imperativ, Kants Prinzip des moralischen Handelns, noch da ist? Wenn ich den Streit betrachte um die Panzer für die Ukraine: Ja. Unbedingt. Wenn ich aber höre und lese, wie erbittert die Argumente dafür und dagegen vorgetragen werden, was die Gegner den Befürwortern an unbedachten Beweggründen und ethischen Defiziten unterstellen - und andersherum: Dann bin ich mir nicht mehr ganz so sicher.

Da ist von „Militärverträumtheit“ die Rede, von „Waffennarren“ und „verbalen wie politisch-militärischen Kamikazefliegern“ und der „Unterstützung sinnlosen Abschlachtens“ - als wäre, wer glaubt, dass der russische Aggressor nur militärisch zum Verhandeln zu bringen, nein: zu zwingen ist, Putins blutrünstiger Assistent. Umgekehrt wird gerne „Naivität“ unterstellt und „Blauäugigkeit“ vorgeworfen und die „Angst, zugunsten der überfallenen Ukraine die eigene Bequemlichkeit einzubüßen“ - als sei Friedfertigkeit ein Synonym für Feigheit und Egoismus.

Die Panzer-Gegner klingen, zusammengenommen, aggressiver als die Panzer-Befürworter. Aber die einen wie die anderen reden und schreiben gerne in einem Ton, der nach der Überzeugung klingt: Die Moral bin ich. Was Kants Forderung, „dass die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könne“, klar übertrifft.

Die einen wie die anderen reden und schreiben gerne in einem Ton, der nach der Überzeugung klingt: Die Moral bin ich.

Nun geht es bei der Frage, ob und - falls ja - mit welchen Waffen die Ukraine in der Verteidigung gegen Russlands Eroberungsfeldzug zu unterstützen sei, tatsächlich um Leben und Tod. Und um das, was dazwischenliegt; also um alles. Und der Streit tobt, sozusagen, am grünen Tisch. Die allerwenigsten der Disputantinnen und Disputanten sind seit Kriegsbeginn in der Ukraine gewesen; und noch weniger dort, wo die russischen Bomben fallen auf Wohnhäuser und Kindergärten und Kliniken und Theater und und und …

Aber diese Die-Moral-bin-ich-Attitüde durchzieht auch jenseits der Fragen von wirklich existenzieller Bedeutung den Alltag. Und bläst ganz normale Themen, über die Menschen ganz normal unterschiedlicher Meinung sein können, auf zu vorgeblich grundlegenden. Darf man angesichts der drohenden Klimakatastrophe noch fliegen? Und dürfen es Grüne oder gar Klimaaktivisten? Muss man wegen der Missbrauchsskandale aus der katholischen Kirche austreten? Und wird man zum Sympathisanten von Kinderschändern, bleibt man drin?

Wann ist eigentlich das konstruktive Streiten so gründlich verlernt worden? Und warum?

Darf man kaputte Elektrogeräte einfach wegschmeißen? Oder ist man ein Umweltschwein, wenn man sie nicht ins Reparaturcafé bringt? Sind die Bayern, also die Fußballer, arrogante Vollpfosten? Und falls ja - darf man trotzdem ihr Fan sein? Darf die Mohren-Apotheke, deren Name einst als Auszeichnung für Menschen mit schwarzer Haut gedacht war, angesichts von üblem Rassismus weiter so heißen? Muss man wählen gehen, um ein Demokrat zu sein? Ist dumm, wer keine Bücher liest und lieber Netflix-Serien guckt? Ach, und ja, haben die Berlin-Basher eigentlich recht? Ist die deutsche Hauptstadt die Zentrale von Schlendrian und Murks?

Über all das kann man reden, und selbstverständlich auch streiten, trefflich, wie es früher hieß, mit Wonne und Lust. Aber genau das ist der Punkt: Immer weniger von dieser Freude am Diskurs ist zu spüren, und nicht erst seit Krieg ist. Stattdessen grundiert Aggression viele Unterhaltungen, sobald aufscheint: Es gibt - unter Kollegen, Freundinnen, in der Verwandtschaft - mehr als nur eine Meinung. Und: Je weniger eng die Beziehung der Diskutierenden ganz grundsätzlich ist - umso schärfer und provozierender und unversöhnlicher gerät der Disput.

Konstruktives Streiten verlernt

Eine sehr gute, sehr alte – auch fast schon an Jahren – Bekannte sagte mir jüngst, sie beginne sich selbst vor unverfänglich scheinenden Gesprächen zu fürchten. Manchmal fühle sie sich nach ein paar Sätzen wie im falschen Film, „du weißt schon, wenn sie sich im Internet so schlimm beschimpfen“. Menschen, die sie bislang als freundlich erlebt habe, herrschten sie an, nur weil sie sich eine eigene Meinung erlaube. Dass sie Gendern zwar nicht grundsätzlich ablehne, aber für sich ganz persönlich, habe eine Yoga-Freundin mit dem Vorwurf quittiert, sie sei „eine ignorante Idiotin“.

Jammern hilft gegen die Unbilden der Zeit so wenig wie die Einbildung, man könne Moral mit den sprichwörtlichen Löffeln fressen.

Schade drum. Die Sportfreundschaft ist natürlich hin. Aber viel wichtiger ist doch: Was bringt erwachsene Menschen dazu, eine von der ihren abweichende Meinung für eine Majestätsbeleidigung zu halten - statt für einen Denkanstoß? Wann ist eigentlich das konstruktive Streiten so gründlich verlernt worden? Und warum? Hat das verbale Ohrfeigen tatsächlich nur mit den ruppigen Kommunikationssitten in den sozialen Netzwerken zu tun? Die - längst geklärt, längst allgemeiner Konsens - mindestens im selben Maß unsozial sind.

„O tempora! O mores!“, rief der Frosch, der auch Latein unterrichtete, manchmal über unsere Köpfe hinweg - und wie viel von der Verzweiflung in seinem roten Gesicht echt war und wie viel gespielt, ließ er nicht erkennen. Ob die Zeiten und die Sitten damals, in den späten Siebzigerjahren, bejammernswert waren? Der Terror der RAF, der deutsche Herbst, der NATO-Doppelbeschluss? Ob sie es heute sind? Mit drohender Klimakatastrophe und realem Krieg?

Egal, am Ende. Jammern hilft gegen die Unbilden der Zeit so wenig wie die Einbildung, man könne Moral mit den sprichwörtlichen Löffeln fressen. Bis sie weg ist und man sie für sich alleine hat. Wenn ich gerne glauben würde, meine Sicht auf den Krieg, den FC Bayern, die katholische Kirche, Netflix und Berlin sei die allein selig machende - und ich tu’s aber nicht: Dann ist das vielleicht nicht der kategorische Imperativ. Aber gescheit im Sinn von gedanklicher und gesellschaftlicher Offenheit. Dank an den Frosch.

* Die Autorin ist Deutschland-Korrespondentin des „Luxemburger Wort“.

