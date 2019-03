Genau eine Woche nach den Angriffen von Christchurch wurde am Freitag in Montréal ein Priester während seinem Gottesdienst attackiert.

Montréal: Priester während Gottesdienst mit Messer angegriffen

Sarah CAMES

Ein kanadischer Priester erlitt leichte Verletzungen nachdem er am Freitag inmitten seines Gottesdienstes mit einem Messer angegriffen wurde. Der Angreifer, ein junger Mann, konnte unmittelbar nach der Tat von der Polizei festgenommen werden. Über seine Identität oder ein mögliches Motiv ist bisher noch nichts bekannt.

Der Unbekannte drang während des Morgengottesdienstes, um etwa 8.30 Uhr Lokalzeit, in das Gotteshaus ein. Etwa 50 Personen nahmen zu der Zeit an dem kirchlichen Dienst teil. Wie schon in der Attacke von Christchurch vom 15. März, als ein Australier in zwei Moscheen um sich schoss, wurde auch dieser Angriff live im Internet gestreamt. Diesmal war allerdings nicht der Angreifer selbst für die Übertragung verantwortlich - die Gottesdienste im St.-Josephs-Oratorium werden öfters im Internet übertragen.



Der katholische Priester Claude Grou wurde nach der Messerattacke ins Krankenhaus eingeliefert, aber Polizei-Informationen zufolge soll er nicht in Lebensgefahr schweben. "Sein Gesundheitszustand ist stabil, wir beten für ihn", ließ die Diözese von Montréal verlauten.

Ein Arbeiter, der das Geschehen vor der Tür aus mitbekam, sagte der AFP-Nachrichtenagentur gegenüber: "Ich finde es schade, dass so etwas an so friedlichen Orten passieren kann. Nachdem was in Christchurch passiert ist, könnte es jede Kultstätte treffen."