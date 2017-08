(dpa) - Die kanadische Stadt Montreal verwandelt ihr Olympiastadion vorübergehend in eine Notunterkunft für Asylbewerber. Dort würden in einem geschlossenen Raum zwischen 100 und 450 Betten aufgestellt, berichtete der Sender CBC unter Berufung auf die Regierungsbehörde Praida, die Neuankömmlingen in ihren ersten Monaten hilft.

Grund sei der Anstieg der Asylbewerberzahlen, sagte ein Sprecher der Behörde. Viele von ihnen stammten aus Haiti. Die ersten Betroffenen, darunter Kinder und schwangere Frauen, wurden am Mittwoch mit Bussen zum Olympiastadion gebracht.

Das Stadion war für die Olympischen Sommerspiele 1976 gebaut worden. Montreals Bürgermeister Denis Coderre begrüßte die Neuankömmlinge auf Twitter und versprach ihnen die „volle Unterstützung“ der Stadt. Er bezeichnete sie in einem Tweet als Flüchtlinge. Es ist nicht klar, ob die Betroffenen von der Einwanderungsbehörde letztlich auch als Flüchtlinge eingestuft werden.

