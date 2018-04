Am Sonntagmorgen wurde der Mont-St-Michel in der Normandie evakuiert. Dies weil eine Person sich verdächtig benommen hatte.

Mont-St-Michel wurde evakuiert

Am Sonntagmorgen hatte eine Person auf dem Mont-St-Michel in Frankreich gedroht, sich gegen Polizisten zu wenden. Dem französischen Sender "France Info" hat der Bürgermeister des Mont-St-Michel gesagt, diese Person habe "Je vais tuer du flic" gerufen. Sie sei ganz in Schwarz gekleidet gewesen und habe einen Rücksack dabei gehabt.



Daraufhin wurde aus Sicherheitsgründen der Mont-St-Michel evakuiert. Rund sechzig Polizisten und Gendarmen wurden vor Ort geschickt. Diese haben die Häuser im Mont-St-Michel durchsucht. Die Einwohner mussten zu Hause bleiben.



Mont-St-Michel wieder geöffnet

4 Gendarmen und Polizisten statt Touristen auf dem Mont St Michel. AFP

um weitere Bilder zu sehen. Gendarmen und Polizisten statt Touristen auf dem Mont St Michel. AFP Gendarmen und Polizisten statt Touristen auf dem Mont St Michel. AFP Gendarmen und Polizisten statt Touristen auf dem Mont St Michel. AFP Am Nachmittag wurde der Mont St Michel wieder geöffnet. AFP

Kurz nach Mittag kam die Meldung durch den Prefet, dass die gesuchte Person sich nicht mehr auf dem Mont-St-Michel befinde. Gegen 14 Uhr öffnete der Mont-St-Michel wieder für Besucher. Etwa 30 Gendarmen und Polizisten sind aber sicherheitshalber vor Ort geblieben.

Die verdächtige Person wird weiterhin gesucht. Ermittlungen wurden eingeleitet, wie "France Info" weiter meldet.



Der Mont-St-Michel in der Normandie gehört zu den beliebtesten Besucherstätten in Frankreich. Er ist nur bei Ebbe von der Straße aus zugänglich.