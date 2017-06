(dpa) - Erdrutsche nach Monsunregen haben in Bangladesch vielen Menschen das Leben gekostet. Allein im Bezirk Rangamati starben nach Angaben von Polizei und Helfern mindestens 22 Menschen. Nahe der Millionenstadt Chittagong gab es mindestens 13 Tote, wie der örtliche Polizeichef Rezaul Masud am Dienstag mitteilte. Weitere sieben Opfer forderten laut Polizei Erdrutsche im Ort Bandarban. Der heftige Regen im gebirgigen Südosten des Landes hatte am Montag begonnen - und am Dienstag noch nicht nachgelassen.



Bei einigen der Todesopfer in Rangamati handelte es sich um Soldaten, wie ein Feuerwehrsprecher erklärte. Einem Medienbericht zufolge waren sie bei einem Rettungseinsatz ums Leben gekommen. Die Helfer hätten es schwer, betroffene Dörfer zu erreichen, sagte der Feuerwehrsprecher. Die Orte sind nach seinen Angaben von der Außenwelt abgeschnitten, weil es etwa zu Schlammlawinen gekommen war.

Niedrig gelegene Teile von Chittagong standen unter Wasser, wie Polizeichef Masud berichtete. In Fernsehberichten war zu sehen, wie Menschen in Booten über die Straßen der Hafenstadt gefahren wurden. Rund 3000 Bewohner des nahe gelegenen Ortes Bandarban wurden aus Sorge vor weiteren Erdrutschen in Sicherheit gebracht.

Nach Angaben eines Helfers in Rangamati könnte die Zahl der Opfer deutlich steigen, da noch viele Menschen vermisst würden.