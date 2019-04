Möglicher Machtwechsel im Sudan

Seit 30 Jahren ist Al-Baschir im Sudan an der Macht - jetzt könnte dies zu Ende gehen. Gespannt warten die Sudanesen auf eine Mitteilung des Militärs.

Seit 30 Jahren ist Al-Baschir im Sudan an der Macht - jetzt könnte dies zu Ende gehen. Gespannt warten die Sudanesen auf eine Mitteilung des Militärs. Doch die Menschen auf den Straßen feiern jetzt schon.

(dpa) - Drei Jahrzehnte lang war Omar al-Baschir (75) autoritärer Staatschef im Sudan, jetzt zeichnet sich womöglich ein Machtwechsel ab. Die staatlichen Sender kündigten am Donnerstagmorgen eine „wichtige“ Mitteilung der Streitkräfte an. Noch mehrere Stunden danach ließ diese weiter auf sich warten. Die Ankündigung weckte Erwartungen, dass das Militär die Proteste gegen Al-Baschir und die Rücktrittsforderungen ansprechen wird und einen möglichen Machtwechsel ankündigt. Als Beleg dafür wurde auch angeführt, dass der Langzeitpräsident sich den ganzen Tag über nicht äußerte.

Brutale Vorgehen der Sicherheitskräfte im Sudan – und als besonders infame Qual: der Eisschrank. Sudans Sicherheitspolizei geht mit immer brutaleren Mitteln gegen die seit über acht Wochen in allen Landesteilen fast täglich auf die Straße gehenden Demonstranten vor – Studenten, Lehrer, Hausfrauen und Professoren.

Etliche Sudanesen gingen schon davon aus, dass Al-Baschir nicht mehr im Amt ist. Tausende Menschen gingen am Donnerstag auf die Straße und feierten, wie ein dpa-Reporter berichtete. Etliche liefen demnach mit der Flagge Sudans durch die Straßen oder riefen Parolen wie „endlich werden wir das Al-Baschir-Regime los“. Tausende Menschen strömten auf den Platz vor der Zentrale der Streitkräfte in Khartum, auf dem Demonstranten seit Samstag mit einer Sitzblockade protestierten.

Die Lage war am Donnerstagmittag noch unklar. Auch wo sich der 75-jährige Al-Baschir aufhielt, war unklar. Nach unbestätigten Informationen soll er entweder unter Hausarrest stehen oder sich auf den Weg nach Saudi-Arabien gemacht haben.

Einem staatlichen Medienbericht zufolge sollen alle politischen Gefangenen freigelassen werden. Das berichtete die amtliche Nachrichtenagentur SUNA am Donnerstag ohne weitere Einzelheiten unter Berufung auf den Geheimdienst NISS. Es blieb zunächst offen, wie viele Häftlinge davon betroffen sein werden und wie schnell sie freigelassen werden sollen.



Seit Monaten demonstrieren Zehntausende gegen den Langzeitpräsidenten, der das Land im Nordosten Afrikas seit 1989 mit harter Hand regiert. Ausgelöst wurden die Demonstrationen durch die schwere Wirtschaftskrise, in der sich das Land seit Jahren befindet - vor allem wegen der Abspaltung des ölreichen Südsudans 2011. Ende vergangenen Jahres erhöhte die Regierung dann Benzin- und Brotpreise. Tausende protestierten dagegen in mehreren Städten.

Doch die Proteste richteten sich zunehmend gegen den 75 Jahre alten Präsidenten selbst. Al-Baschir versuchte zunächst gegenzusteuern: Im Februar verhängte er einen Ausnahmezustand, löste seine Regierung und die der Bundesstaaten auf und erklärte, er würde als Chef der Regierungspartei zurücktreten. Dies entschärfte die Lage aber nicht.

Die Proteste spitzten sich seit dem Wochenende zu, Tausende Menschen versammelten sich täglich zu einer Sitzblockade vor der Zentrale der Streitkräfte, die auch gleichzeitig die Residenz von Al-Baschir ist. Sicherheitskräfte gingen teilweise mit scharfer Munition vor und töteten einem Ärzteverband zufolge mindestens 21 Menschen. Dabei stellten sich Angaben aus Khartum zufolge auch Teile der Streitkräfte auf die Seite der Demonstranten und lieferten sich Schusswechsel mit Sicherheitskräften.

Der Sudan ist einem UN-Index zufolge eines der 25 ärmsten Länder der Welt. Bis zur Abspaltung des Südsudans war die Wirtschaft stark vom Öl abhängig, dies machte der Weltbank zufolge die Hälfte der Staatseinnahmen und 95 Prozent der Exporte aus. Doch 2011 verlor der Sudan die meisten Ölfelder. In diesem Jahr wird laut des Internationalen Währungsfonds IWF mit einem Wirtschaftswachstum von -2,3 Prozent gerechnet. In dem Land, das etwa fünfmal größer ist als Deutschland, leben rund 41 Millionen Menschen.

Drei Jahrzehnte lang saß Sudans Präsident Omar al-Baschir fest im Sattel. Seine autoritäre Herrschaft prägen Gewalt und Konflikte. Während seiner Regierungszeit wurde der Sudan zum Paria-Staat. US-Sanktionen und Haftbefehle des Weltstrafgerichtshofs schienen dem 75-Jährigen nichts auszumachen. Doch nun sind ihm die Massenproteste einer Bevölkerung, die seiner Herrschaft und der wirtschaftlichen Missstände im Land überdrüssig geworden ist, womöglich zum Verhängnis geworden.

Al-Baschir hatte eine lange Karriere im Militär, 1989 putschte er sich an der Spitze einer Gruppe von Offizieren unblutig an die Macht. Oppositionelle hatten wenig Möglichkeit, sich öffentlich zu positionieren. Doch er habe auch in Teilen der Bevölkerung viel Sympathie gehabt, erklärt Sudan-Expertin Annette Weber von der Stiftung Wissenschaft und Politik. „Er hat sich immer als Teil des Volkes dargestellt.“

Al-Baschir steht als Präsident auch für eine weitere Islamisierung des Landes, was die Konflikte mit christlichen und animistischen Sudanesen im Süden des Landes sowie in der Provinz Darfur verschärfte. Seinen Ruf als brutaler Diktator erhielt Al-Baschir vor allem auch durch den Darfur-Konflikt. Dieser brach 2003 im Westen des Landes zwischen Volksgruppen, die mehr politische Mitbestimmung forderten, und der Regierung in Khartum aus. Schätzungsweise 300 000 Menschen wurden getötet und Millionen vertrieben. Der Internationale Strafgerichtshof erließ zwei Haftbefehle gegen Al-Baschir wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Völkermord und Kriegsverbrechen.

In die Herrschaft Al-Baschirs fällt aber auch das Ende eines über 20-jährigen Bürgerkrieges mit Rebellen im damaligen Südsudan. Die ölreiche Region spaltete sich letztendlich ab und wurde im Juli 2011 ein eigener Staat.

Al-Baschir wurde 1944 in Hosh Bonnaga nördlich der Hauptstadt Khartum nahe des Nils geboren.