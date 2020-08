Möglicher islamistischer Anschlag auf deutscher Autobahn

Paul Zinken/dpa-Zentralbild/dpa

19.08.2020, Berlin: Ein kaputtes Auto und ein zerstörtes Motorrad stehen auf der Berliner Stadtautobahn A100 in Höhe der Ausfahrt Alboinstraße. Der Staatsschutz ermittelt gegen einen Mann, der für eine stundenlange Sperrung der Stadtautobahn gesorgt hat und eine vermeintliche Munitionskiste bei sich trug. Der Autofahrer hatte zuvor ersten Erkenntnissen zufolge mehrere Unfälle verursacht und dann angekündigt, in der Kiste befände sich ein «gefährlicher Gegenstand», sagte eine Polizeisprecherin in der Nacht. Foto: Paul Zinken/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++