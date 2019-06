Die Kapitänin des Rettungsschiffes hat auf eigene Verantwortung, trotz Verbots, Lampedusa angesteuert, das Schiff ankert vor dem Hafen der italienischen Insel. Innenminister Salvini reagiert mit Beleidigungen.

International 3 Min.

Mittelmeer: Keine Lösung für "Sea-Watch 3"

Die Kapitänin des Rettungsschiffes hat auf eigene Verantwortung, trotz Verbots, Lampedusa angesteuert, das Schiff ankert vor dem Hafen der italienischen Insel. Innenminister Salvini reagiert mit Beleidigungen.

(KNA) - Das Tauziehen um das Rettungsschiff "Sea-Watch 3" dauert an. Am Mittwochnachmittag fuhr das Schiff der deutschen Hilfsorganisation in italienische Hoheitsgewässer ein und näherte sich ungeachtet einer Halteaufforderung der Küstenwache dem Hafen der Insel Lampedusa bis auf eine Seemeile. Bis zum Abend durften die 42 Migranten, die sich seit zwei Wochen an Bord befinden, jedoch nicht an Land. Wie die Besatzung per Twitter mitteilte, kontrollierten italienische Beamten Schiffspapiere und die Pässe der Crew. An der Hafenmole wurden laut Medien Polizeikräfte postiert.

Stinksauer: Matteo Salvini in einer Talkshow. Foto: Vincenzo Livieri/LaPresse via ZU

In Italien sorgte die Aktion für eine erneute politische Debatte. Ministerpräsident Giuseppe Conte, Innenminister Matteo Salvini und Außenminister Enzo Moavero Milanesi leiteten am Abend laut Medienberichten formale Schritte gegenüber der niederländischen Regierung wegen möglicher Versäumnisse ein. Die "Sea-Watch 3" fährt unter niederländischer Flagge. Salvini hatte bereits am Nachmittag in einer Facebook-Botschaft gefordert, Holland müsse die Migranten aufnehmen. Der Organisation Sea-Watch drohen Strafen. Nach einem neuen Dekret der italienischen Regierung könnten der Kapitän, der Schiffsbetreiber und der Eigner bis zu 50.000 Euro für die unerlaubte Einfahrt in nationale Hoheitsgewässer zahlen müssen.

Merde alors – schon wieder Asselborn! Jean Asselborns Ausbruch in Wien ist berechtigt. Denn die Grenzen des in der Politik Sagbaren haben sich bereits längst verschoben.

Am Mittwochnachmittag hatte sich die Kapitänin der "Sea-Watch 3", Carola Rackete, zum Kurs auf Lampedusa entschlossen, nachdem das Schiff tagelang vor der Zwölfmeilenzone gekreuzt hatte. "Ich weiß, was ich riskiere, aber die 42 Geretteten sind erschöpft. Ich bringe sie jetzt in Sicherheit", teilte Rackete auf Twitter mit. Ihre Organisation Sea-Watch erklärte, die EU habe die Menschen an Bord im Stich gelassen. Der Kapitänin bleibe keine Wahl.

Unter Politikern in Italien rief die Aktion geteilte Reaktionen hervor. Der Vorsitzende der sozialdemokratischen PD, Nicola Zingaretti, bat Ministerpräsident Giuseppe Conte um ein Dringlichkeitstreffen, um "dieses einem zivilisierten Land unwürdige Schmierentheater" zu beenden. Die Vorsitzende der rechten "Fratelli d'Italia", Giorgia Meloni, verlangte, die Besatzung festzunehmen, die Migranten zurückzuschicken und das Schiff zu versenken. Vize-Ministerpräsident Luigi Di Maio (Fünf Sterne) sagte, Italien sei zur "Bühne des Mittelmeers" geworden. Sea-Watch mache für sich Werbung, um Spenden zu sammeln, so der Minister für wirtschaftliche Entwicklung, Arbeit und Soziales. Laut Medienberichten begaben sich mehrere Abgeordnete hauptsächlich zu Solidaritätsbekundungen nach Lampedusa.

"Kleine Angeberin"

Innenminister Salvini warf Sea-Watch ein "widerliches, schmutziges politisches Spielchen" vor. Italien könne nicht "Anlegepunkt für jeden sein, der beschließt, Menschen abzuladen", erklärte er auf Facebook. Er werde "Menschenhändlern und ihren Komplizen" niemals die Erlaubnis zu einer Landung in einem italienischen Hafen geben. Kapitänin Rackete nannte er eine "kleine Angeberin".

Carola Rackete, Kapitänin der "Sea-Watch 3" wartet auf eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) in Straßburg. Foto: Till M. Egen/Sea-Watch.org/dpa

Unterdessen verlangte die Menschenrechtskommissarin des Europarats, Dunja Mijatovic, die Sea-Watch müsse die Migranten ohne Konsequenzen für die Kapitänin, die Crew oder den Betreiber an Land lassen dürfen. Weiter sagte Mijatovic laut italienischen Medien, sie appelliere weiter an die europäischen Staaten, Italien nicht mit der Aufnahme der Flüchtlinge und Migranten allein zu lassen.

Fünf Flüchtlinge vom Rettungsschiff Aquarius in Findel eingetroffen Luxemburg hatte sich bereit erklärt, fünf Flüchtlinge aus Malta aufzunehmen, die mit dem Rettungschiff Aquarius dort angekommen waren. Die Asylantragsteller sind am Sonntag in Findel angekommen.

Die Menschenrechtsorganisation Pro Asyl forderte die sofortige Ausschiffung und Aufnahme der Geretteten. Die Seenotrettung dürfe nicht durch Einlaufverbote in einen sicheren Hafen behindert werden, erklärte die Organisation am Mittwoch in Frankfurt. Die Strafandrohung durch das italienische Regierungsdekret nannte Pro Asyl "absurd". Die Seenotrettungsorganisationen verteidigten im Mittelmeer das Recht auf Leben und hielten sich streng an völkerrechtliche Verpflichtungen. Salvini hingegen fordere ein weiteres Mal "offen zum Bruch völkerrechtlicher Verpflichtungen auf". An Bord des Schiffs befinden sich noch 42 von ursprünglich 53 Migranten, die am 12. Juni vor der libyschen Küste geborgen worden waren. Bislang erhielt Sea-Watch keine Anlegeerlaubnis in einem europäischen Hafen.