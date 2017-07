(dpa) - Das Versorgungsschiff „Rhein“ der Bundesmarine hat nach Angaben des Verteidigungsministeriums im Mittelmeer an einem Tag 919 Migranten aus Seenot gerettet. Das Schiff sei im Rahmen des EU-Rettungseinsatzes Sophia schon am Dienstag von der Einsatzstelle in das Seegebiet etwa 50 Kilometer vor der Küste Libyens beordert worden. Dort seien die Menschen bis zum Abend von sieben Schlauchbooten und zwei Rettungsinseln übernommen worden, teilte das Ministerium am Donnerstagabend weiter mit. Zudem seien Gerettete von Booten zweier Nichtregierungsorganisationen übernommen worden.

Die „Rhein“ habe anschließend Kurs auf den italienischen Hafen Corigliano Calabro genommen, wo sie voraussichtlich am Freitag eintreffen werde.

Seit dem 7. Mai 2015 haben Soldaten der Deutschen Marine im Zentralen Mittelmeer nach diesen Angaben insgesamt 21 200 Menschen aus Seenot gerettet.

Derzeit versuchen wieder Tausende Flüchtlinge und Migranten, vor allem aus Afrika, über das Mittelmeer nach Europa zu gelangen. Im ersten Halbjahr 2017 sind mehr als 85 000 Flüchtlinge nach Italien gelangt. In Deutschland waren es im gleichen Zeitraum nach Angaben des Bundesinnenministeriums 90 389.