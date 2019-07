Der konservative griechische Oppositionsführer Kyriakos Mitsotakis verspricht eine Wende in der Flüchtlingspolitik, falls er die bevorstehende Wahl gewinnt. In Griechenland wird am Sonntag ein neues Parlament gewählt.

Mitsotakis will griechische Flüchtlingsinseln entlasten

Der konservative griechische Oppositionsführer Kyriakos Mitsotakis verspricht eine Wende in der Flüchtlingspolitik, falls er die bevorstehende Wahl gewinnt. In Griechenland wird am Sonntag ein neues Parlament gewählt.

Von LW-Korrespondent Gerd Höhler (Athen)

Die von Mitsotakis geführte konservativ-liberale Nea Dimokratia (ND) liegt in letzten Umfragen rund zehn Prozentpunkte vor dem Linksbündnis Syriza des Ministerpräsidenten Alexis Tsipras. Mitsotakis will als Regierungschef die Überfüllung der Insellager beenden, die Asylverfahren beschleunigen und abgelehnte Asylbewerber konsequent in die Türkei zurückschicken.

Das kündigte der Oppositionschef am Montag bei einem Besuch auf der Insel Samos an ...