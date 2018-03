Schon vor seinem Wahlsieg wird Wladimir Putin von seinem Gefolge gefeiert. Als der Mann, der Russland als Supermacht neu erschaffen hat.

„Mit schlechten Karten stark spielen“

VON STEFAN SCHOLL



Wladimir Putin ist wie Russland, unbegreiflich. In einem von drei Putin-Filmen, die das Staatsfernsehen diese Woche zeigte, schildert Putin, wie sein Großvater im Ersten Weltkrieg einen Österreicher niederschoss, der auf ihn gezielt hatte. Dann hörte er den Verwundeten stöhnen, kroch in seinen Schützengraben und verband den Feind. Solches Mitleid sei dem russischen Menschen eigen. „Das ist unbegreiflich“, begeistert sich der Kinoregisseur Nikita Michalkow: „Ich bin absolut überzeugt, diese Gene der Menschenliebe, des Mitleids, der Achtung vor dem menschlichen Leben, sind in allem anwesend, was Wladimir Wladimirowitsch Putin tut.“

Die Präsidentschaftswahl gilt seit Monaten als Formalität, Putins glatter Sieg als sicher. Sein Gefolge feiert schon. „Russland ist offiziell Supermacht geworden“, erklärte der Duma-Abgeordnete Andrej Kosenko bei einem Wahlkampfauftritt auf der Krim. „Das Land Nummer eins, offiziell, kompromisslos und unabänderlich.“ Kosenko verwies auf die Videoshow, mit der Putin am 1. März bei seiner Rede zur Lage der Nation neue Atomwaffen vorgestellt hatte, die er „einzigartig“ „ideal“ und „fantastisch“ nannte.

Geldflut mit Tücken

Schon im Januar hatte die Trump-Administration in ihrer neuen Militärdoktrin Russland und China als Hauptbedrohungen bezeichnet. Amerika gesteht den Russen wieder den Status eines direkten Konkurrenten zu. Große Teile der westlichen Öffentlichkeit reiben sich die Augen: Das marode Russland ist wieder Supermacht? Wie hat Putin das geschafft? Wohin will er sein Land noch führen?

Eigentlich ist Russland immer Supermacht geblieben. Das größte Land der Welt, das praktisch von jedem Konflikt in der nördlichen Hemisphäre betroffen ist, die größten Rohstoffreserven hat. Und als Erbe der Sowjetunion eine Atommacht, mit dessen Arsenal von 7.000 Nuklearsprengköpfen nur die USA mithalten können.

Aber schon in den letzten Sowjetjahren hing die Weltmacht sichtlich durch. Der Absturz des Staatsrubels auf dem Schwarzmarkt mündete 1991 in wirtschaftlichem Chaos, das bankrotte Imperium überließ ganz Osteuropa dem Westen, Staatschef Boris Jelzin torkelte durch die Öffentlichkeit, dazu fiel der Ölpreis auf 10,45 Dollar pro Barrel Ende 1998.

Ein Jahr später dankte Boris Jelzin ab, zu Gunsten Putins, da kostete das Öl schon wieder 25,48 Dollar. Putin, keine 48 Jahre alt, wurde ein Präsident im Glück. Der Ölpreis stieg und stieg, bis 2013 auf 111 Dollar, das Bruttoinlandsprodukt verelffachte sich auf 2 297,1 Milliarden Dollar, das offizielle Monatsdurchschnittseinkommen explodierte von 56,4 Dollar auf 915 Dollar. Russland erlebte sein Rohstoffexport-Wirtschaftswunder.

Neureicher Geltungsdrang

Putins Staat steckte den neuen Reichtum nur begrenzt ins Sozialwesen, die Zahl der Krankenhäuser hat sich unter ihm von 10.700 auf 5.400 halbiert. Dafür veranstaltete Russland 2014 in Sotschi die teuersten Winterspiele in der olympische Geschichte – für offiziell 44 Milliarden Dollar. Oder baut gerade mit der 462 Meter hohen Gasprom-Zentrale in Sankt Petersburg den höchsten Büroturm.

Solcherlei Protz verweist auf neureichen Geltungsdrang. „Es ist geradezu rührend, wie diese Leute, die in den kriminellen 90er-Jahren zu Geld und Macht gekommen sind, um Anerkennung ringen“, sagt die investigative Journalistin Anastasia Kirilenko, die sich mit den Verbindungen Putins und seiner Freunde zur russischen Unterwelt beschäftigt. „Sie wollen, dass die Welt sie liebt.“

Wie die meisten Russen denkt Putin viel mehr über den Westen nach als umgekehrt, er hat seine Töchter in Moskau auf die Schule der deutschen Botschaft geschickt, 2001 bot er dem deutschen Bundestag in einer Rede auf Deutsch eine eurasische Sicherheits- und Wirtschaftsgemeinschaft an. Der Westen aber hat sein Werben nicht ernst genommen, hat nach Putins Ansicht den Arabischen Frühling und den Maidan angezettelt, den Diktatorenkollegen Gadaffi totschlagen lassen. Seitdem beschwert sich Putin, der Westen wolle auch dem russischen Bären das Fell über die Ohren ziehen. Er meint vor allem sich.

Putin wappnet sich, wehrt sich, kontert. Unter ihm explodierte auch der Militärhaushalt, von 3,8 Milliarden Dollar 1999 auf 90,4 Milliarden Dollar 2013. Im darauffolgenden Jahr besetzten Putins „kleinen grünen Männchen“ die Krim, modern ausgerüstete Elitesoldaten, die er freilich zuerst als Heimwehr der Krimrussen verkaufte. Es folgte der als Volksaufstand getarnte Vorstoß ins Donbass und 2015 die Militärintervention in Syrien, wo die russische Luftwaffe Staatschef Baschar al-Assad aus der militärischen Klemme bombte. Fast scheint es, als versuche Putin jetzt als Kriegsherr, die Anerkennung des Westens zu erzwingen.

Viel Bluff und neue Spielregeln

Dabei setzen die Russen in Syrien alte Kampfbomber wie die Su-25CM ein, Modelle, die schon vor 40 Jahren im Afghanistankrieg flogen. Aber sie setzen sie ein. „Niemand hat damit gerechnet, dass wir so entschlossen, so schnell und so dreist agieren“, freute sich Putin im Nachhinein über den Handstreich auf der Krim. Ein Tatmensch, der wie Napoleon nach dem Motto „Schauen wir mal“ die Initiative ergreift.

Dabei haben die vergangenen drei Krisenjahre Russlands offiziellen Wehretat auf 46 Milliarden Dollar gedrückt. Auch wenn Experten darauf verweisen, dass Moskau weitere Rüstungsmilliarden geheim hält, bleibt das doch ein Bruchteil der über 700 Milliarden Dollar des US-Militärhaushalts.

Putin sagt über sich, von ihm heiße es, er „spiele mit schlechten Karten stark“, im Gegensatz zu seinem westlichen Gegenüber. Das bedeutet, der russische Präsident blufft eifrig, außerdem hält er sich für kaltschnäuziger als Merkel oder May. Und Putin zwingt dem Westen neue Spielregeln auf: Der hat kritische russische NGOs in Russland finanziert, Putin antwortete asymmetrisch: Er steckte viel Geld in den TV-Sender Russia Today und die Agentur Sputnik. Diese Propagandamedien sowie Bataillone russischer Internettrolle verwirren mit ihren Verschwörungstheorien und Fakes die öffentliche Meinung im Westen immer wieder.

Aber Putin hat es versäumt, die Wirtschaft in den fetten Jahren zu reformieren, 66 Prozent der Rohstoffbranche werden vom Staat kontrolliert, das Durchschnittseinkommen ist wieder unter 700 Dollar gerutscht, spätsowjetische Stagnation macht sich breit. Mit einem BIP, niedriger als das Südkoreas, bleibt Russland eine Supermacht auf wackligen wirtschaftlichen Beinen.

Und auf der Weltbühne baut sich vor ihm ausgerechnet der egozentrische Populist Donald Trump auf, dessen Wahlsieg Moskau voreilig als Segen feierte. Auch Trump macht gern den Cowboy, hat keine Skrupel, selbst scharf zu schießen. In Syrien mussten russische Söldner bei einem Vorstoß über den Euphrat eine blutige Niederlage gegen US-Truppen einstecken, die die Moskauer Staatsmedien lieber totschweigen.

Zuhause aber ist Putin unangefochten. „Ohne Putin kein Russland“, die Parole hat Parlamentssprecher Wjatscheslaw Wolodin schon vor Jahren ausgegeben. Putin, 65, ist topfit, sein Job macht ihm sichtlich Spaß, vor ihm könnten noch einige Päpste in Rente gehen. Im Wahlkampf versprach er den Russen ein ganzes Jahrhundert Siege.

„Rückständigkeit ist unser größter Feind“, in seiner Rede zur Lage der Nation rief Putin zum wirtschaftlichen, sozialen und technologischen Durchbruch auf, das Vorhaben kündigt er seit 18 Jahren an. Zugleich aber feiert er den überlegenen Heroismus seiner Krieger, ihre waffentechnologische Überlegenheit. Bluff oder nicht, bei Siegen scheint Putin vor allem an Schlachtfelder zu denken.

„Direkt von Gott regiert“

Ideologisch betrachtet er Russland schon als Hypermacht versichert, die russische Nation besitze ein Sieger-Gen, sei einzigartig. Die Zeitung „Moskowski Komsomoljez“ schwärmt: „Der Gedanke ,Gott ist mit uns’ hat sich tief in seinem Herzen festgesetzt.“ Putin selbst zitierte im Staats-TV lächelnd einen russischen Kriegsminister aus dem 18. Jahrhundert: „Der russische Staat hat gegenüber anderen den Vorteil, dass er direkt von Gott regiert wird.“ Putin verschwieg aber den Namen des Ministers: Burkhard Christoph von Münnich, ein deutscher Offizier, der in Sankt Petersburg Karriere gemacht hatte. Gott und sein Beistand sind doch keine rein russische Angelegenheit.

