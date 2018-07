Mit roten T-Shirts gegen Salvini

Angesichts von Hunderten ertrunkenen Flüchtlingen vor der Küste Libyens regt sich in Italien Widerstand gegen die Schließung der Häfen für private Rettungsschiffe. Allerdings wird der harte Kurs von Innenminister Matteo Salvini nach wie vor von einer Mehrheit der Italiener unterstützt.

Von LW-Korrespondent Dominik Straub (Rom)



Hunderttausende Italienerinnen und Italiener, darunter zahlreiche Prominente und Politiker, haben sich am Wochenende ein rotes Hemd oder T-Shirt angezogen - um ein Zeichen zu setzen "gegen das Ausbluten der Humanität, gegen den Zynismus der Angstmacher, die das Retten von Menschenleben zu einem Verbrechen erklärt haben", wie es in einem Aufruf des landesweit bekannten Anti-Mafia-Priesters Don Luigi Ciotti hieß.



Erfolgreicher Protest



Der Protestaktion haben sich zahlreiche Bürgerinitiativen und Vereine angeschlossen; #magliettarossa ("#roteshemd") war am Samstag auf Twitter der am häufigsten verwendete Hashtag in Italien ...