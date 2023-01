Mit dem Neujahrsfest droht dem Land ein Superspreader-Event. Gleichzeitig sorgt die Zensur dafür, dass das Ausmaß der Pandemie verborgen bleibt.

Mit einer Corona-Welle ins chinesische „Jahr des Hasen"

Mit dem Neujahrsfest droht dem Land ein Superspreader-Event. Gleichzeitig sorgt die Zensur dafür, dass das Ausmaß der Pandemie verborgen bleibt.

Von Fabian Kretschmer (Peking)

Bereits seit Tagen sind die Bahnhöfe und Flughäfen der Metropolen wieder gefüllt. Täglich machen sich Millionen Chinesen auf den Weg, um die Verwandtschaft in ihren Heimatorten zu besuchen. Denn samstagnachts möchten sie gemeinsam das „Jahr des Hasen“ begrüßen – mit selbst gemachten Teigtaschen, während in den Wohnzimmern die obligatorische „Neujahrsgala“ des Staatsfernsehens läuft.

Für viele Familien ist es das erste Wiedersehen seit drei Jahren, nachdem die letzten Neujahrsfeste aufgrund der rigiden Reisebestimmungen ins Wasser gefallen sind. Für 2023 werden während der 40-tägigen Saison immerhin bis zu zwei Milliarden Einzeltrips erwartet, was ungefähr 70 Prozent des Niveaus von 2019 darstellt.

Doch auch wenn die Wahrsager des Landes ein „Jahr der Harmonie“ erwarten, stehen die nächsten Wochen vor allem im Schatten von Corona. Denn nachdem während der letzten Wochen in den großen Städten eine beispiellose Infektionswelle mit mehreren hundert Millionen Ansteckungen gewütet hat, befürchten die Behörden nun eine ungleich schwerwiegendere Belastungsprobe in den Provinzen des Hinterlands.

Große Unterschiede im Gesundheitssystem

Die regionalen Unterschiede im Gesundheitssystem sind in der Volksrepublik eklatant: In Peking und Shanghai erreichen die Spitäler zwar das Niveau von Industrienationen, doch in den wirtschaftlich rückständigen Gebieten ist die Versorgungslage hingegen prekär. Oftmals fehlt es in den Dorfkliniken an ausgebildetem Personal und grundlegenden Medikamenten, die nächstgelegenen Intensivbetten liegen meist mehrere Autostunden entfernt. Dort braucht es bei der immensen Nachfrage nicht selten Kontakte, um überhaupt Zugang zu erhalten. Für viele unterprivilegierte Senioren ist ein Krankenhausaufenthalt ohnehin ein abstrakter Luxus, da sie die Rechnungen mit ihrer mageren Rente nicht bezahlen können.

Auch Staatschef Xi Jinping zeigt sich besorgt. Am Mittwochabend hat sich der 69-Jährige jetzt erstmals über die Corona-Situation geäußert: „Ich mache mir am meisten Sorgen um die ländlichen Gebiete und die Bauern. Die medizinischen Einrichtungen sind in ländlichen Gebieten relativ schwach“.

Doch gleichzeitig verhindert die Regierung mit einer beispiellosen Intransparenz, dass die Bevölkerung die Corona-Lage vor Ort realistisch einschätzen kann. Nachdem die täglichen Corona-Zahlen zunächst höchst unzuverlässig und schließlich vollständig eingestellt wurden, berichteten die Behörden jüngst von rund 60.000 Covid-Toten seit den Öffnungen Anfang Dezember. Dabei handelt es sich jedoch weiterhin um ganz offensichtlich geschönte Daten.

Propaganda-Narrativ der Regierung

Akkurater dürften die derzeitigen Modellrechnungen ausländischer Datenanalysten sein. Das Londoner Unternehmen „Airfinity“ hat beispielsweise prognostiziert, dass rund 600.000 Personen in den letzten anderthalb Monaten an dem Virus gestorben sein dürften – also das Zehnfache der offiziellen Zahlen. Gegen Ende des Monats dürfte die Omikron-Welle in der Volksrepublik demnach ihren Höhepunkt erreicht haben – mit etwa 36.000 Toten am Tag.

Covid-Patienten in einem Hospital im Kreis Fengyang in der ostchinesischen Provinz Anhui. Foto: AFP

Solche Prognosen widersprechen auf drastische Weise dem Propaganda-Narrativ der Regierung. Diese hat schließlich stets behauptet, die Volksrepublik China habe die Pandemie weltweit als einziger Staat erfolgreich gemeistert. Doch der vorschnelle Sieg, der von der einstigen „Null-Covid“-Bastion bereits Ende 2020 ausgerufen wurde, stellte sich nur als vorübergehender Waffenstillstand heraus.

Insgesamt fällt Chinas Bilanz gemischt aus: Mit massiven Lockdowns und unter erheblichen Einschränkungen des Wirtschaftslebens konnte das Reich der Mitte zwar eine tödliche Welle der Delta-Variante überspringen, doch muss es nun die wohl rasanteste Durchseuchung seit Beginn der Pandemie hinnehmen. In Peking, wo die meisten Korrespondenten ansässig sind, waren die Folgen mit bloßem Auge zu sehen: Die Krematorien arbeiteten rund um die Uhr, vor den Fieberkliniken bildeten sich lange Schlangen.

Wie tragisch die Situation in den Provinzen ausschaut, lässt sich hingegen nur durch vereinzelte Berichte erfassen. Denn die Zensurbehörden haben bereits eine einmonatige Kampagne zum Neujahrsfest angekündigt, während der man besonders fokussiert gegen „Gerüchte“ und „düstere“ Postings auf den sozialen Medien vorgehen möchte. Dementsprechend ist das Leiden der Patienten in den Notaufnahmen kein Thema auf den gängigen Online-Plattformen wie Weibo. Nichts soll die festliche Neujahrsstimmung stören: Dass derzeit zehntausende Chinesen täglich am Corona-Virus sterben, findet auch in den Fernsehnachrichten keinerlei Erwähnung.



