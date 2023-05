Im TV-Talk von Maybrit Illner äußerte sich Außenminister Jean Asselborn zur Frage, ob die Ukraine genug Unterstützung erhält.

Jean Asselborn bei "Maybrit Illner": Ukraine hinein in EU und NATO

Jan KRELLER Sechs Gäste, viele Meinungen: Im TV-Talk von Maybrit Illner äußerte sich Außenminister Jean Asselborn zur Frage, ob die Ukraine vom Westen genug Unterstützung erhält. Am Ende ließ die Debatte den Zuschauer eher ratlos zurück.

In der Ukraine häufen sich die Anzeichen für den baldigen Beginn der lang erwarteten ukrainischen Gegenoffensive. Dass die Ukraine in der Lage ist, diese zu führen, verdankt sie zu weiten Teilen der Unterstützung durch den Westen.

Ging es zunächst nur um die Lieferung von Gefechtshelmen, so verfügt die ukrainische Armee mittlerweile über hochmoderne Militärtechnik aus westlicher Fabrikation. Doch reicht die Unterstützung aus, um die Ukraine nachhaltig zu befähigen, das von der russischen Armee besetzte ukrainische Staatsgebiet zurückzuerobern – und dauerhaft zu sichern?

Genau das war Gegenstand der Diskussion bei Maybrit Illner, die am Donnerstagabend in ihrer gleichnamigen Polit-Talkshow unter anderem Außenminister Jean Asselborn zu Gast hatte. Neben ihm nahmen der Grünen-Außenpolitiker Jürgen Trittin, Ex-US-General Ben Hodges, ZDF-Auslandsreporterin Katrin Eigendorf, Politikwissenschaftlerin Janka Oertel sowie, per Video zugeschaltet, Elmar Theveßen, Leiter des ZDF-Studios in Washington, Platz.

US-Wahlkampf setzt Ukraine unter Druck

Obwohl schon längst nicht mehr im Amt, spielt Ex-US-Präsident Donald Trump im Ukraine-Krieg doch eine wichtige Rolle. Weil dieser bei seiner Bewerbung um eine zweite Amtszeit nicht locker lassen will, gerät die US-Strategie im Falle des angegriffenen Landes gehörig unter Druck. Denn bevor die Wahl jenseits des Großen Teichs entschieden ist und Trump erneut ins Weiße Haus einziehen könnte, muss das ukrainische Militär Boden gut machen.

„Die US-Regierung macht Kiew sehr klar, dass es in den nächsten Monaten – oder möglicherweise Jahren – Risiken gibt“, sagte ZDF-Korrespondent Theveßen. Es stünde zu befürchten, dass ein Präsident Trump ukrainisches Territorium für einen schnellen Deal preisgeben könne. „Die Frühjahrsoffensive muss tatsächlich erhebliche Gewinne bringen und Druck auf den Kreml erzeugen, um im Verlauf des Jahres nach Möglichkeit zu einem Erfolg zu kommen“, resümiert Theveßen die Haltung Washingtons.

Es steht zu befürchten, dass ein Präsident Trump ukrainisches Territorium für einen schnellen Deal preisgeben könnte. Elmar Theveßen, US-Korrespondent des ZDF

Asselborn, von Illner ebenfalls darauf angesprochen, will die Frage lieber zum Anlass nehmen, zu erklären, welchen Beitrag die EU für die Unterstützung der Ukraine bereits geleistet hat. „Die Europäische Union finanziert die private Rüstungsindustrie in Europa“, stellte Asselborn fest. Allein 2,5 Milliarden Euro habe die Gemeinschaft für die Produktion von Artilleriemunition zur Verfügung gestellt. „Geld der europäischen Steuerzahler.“

Interessant war Asselborns Aussage, dass der ukrainische Amtskollege Dmytro Kuleba bei jeder Sitzung der EU-Außenminister zugeschaltet sei. „Er sagt uns, was sie brauchen.“

„Die Krim gehört zur Ukraine“

Mittlerweile stehen mit dem Gepard moderne Flugabwehrpanzer, mit der Panzerhaubitze 2000 extrem präzise Artillerie, mit dem Marder gepanzerte Infanteriefahrzeuge sowie mit dem Leopard 2 schlagkräftige Kampfpanzer zur Verfügung. Dennoch könne man die Ukraine hinsichtlich der Offensive nicht unter Druck setzen. „Es ist nicht unsere Aufgabe, der Ukraine mit dem Chronometer zu sagen, was sie zu tun haben“, so Asselborn. Man wolle lieber weiter an Sanktionen und Munitionslieferungen festhalten. Nach dem Krieg sei ohnehin der Weg der Ukraine in die EU und NATO die einzig effektive Sicherheitsgarantie für das Land.

Den USA und der EU unterstellte die Runde – ausgenommen natürlich Asselborn – quasi Feigheit, der Ukraine ausreichend Offensivwaffen für einen raschen und nachhaltigen Erfolg zu liefern. Vielmehr wollten die Vereinigten Staaten nun abwarten, wie weit die ukrainische Armee mit den bereits zur Verfügung gestellten Rüstungsgütern komme, wie US-Experte Theveßen zu berichten wusste.

Über das militärische Ziel waren sich die Gäste allerdings einig: Das Schwarze Meer, um dann mit Kurzstreckenraketen militärische Ziele auf der Krim unter Feuer zu nehmen und damit den russischen Streitkräften eine dauerhafte Präsenz auf der Halbinsel unmöglich zu machen. Denn „die Krim gehört zur Ukraine“, unterstrich Asselborn.

Chinas schillernder Drahtseilakt

Der grüne Außenpolitiker Trittin zeichnete die Grundlinie der NATO-Staaten im Ukraine-Krieg. Demnach müsse das Land dazu befähigt werden, auf Basis der Charta der UN ihr Gebiet verteidigen zu können, ohne dabei gleichzeitig Kriegspartei zu werden. Wie man zur Kriegspartei wird, ob aktiv Soldaten im Bodenkampf eingesetzt werden müssen oder ob bereits die Ausbildung und Ausrüstung der im Konflikt beteiligten Armeen diesen Status zwingend macht, blieb in der Diskussion allerdings offen.

Gleiches gelte dann auch für China, deren Kurs im Ukraine-Krieg von Trittin als „schillernd oszillierend“ empfunden wird. Einerseits habe China kein Interesse an einer Destabilisierung Russlands, andererseits fürchte das Pekinger Regime aber gestörte Lieferketten und abflachendes Wirtschaftswachstum.

Politikwissenschaftlerin Oertel diagnostiziert hingegen einen „schwierigen Drahtseilakt“ und meinte damit den kürzlich lancierten chinesischen „Friedensplan“, in dessen Zuge es auch zu einem einstündigen Telefonat zwischen Wolodymyr Selenskyi und dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping kam. Fakt ist: Wer Kriegsteilnehmer ist oder nicht, definiert immer die andere Seite. Nur sagte das keiner in der Runde.

Ukraine ist zum Siegen verdammt

Gänzlich in den Bereich der Spekulation verflachte die Diskussion dann hinsichtlich der beiden Drohnenangriffe auf den Kreml. Getreu dem Motto: Nichts Genaues weiß man eben und das galt auch für die Experten der Runde. Ex-Militär Hodges und Auslandsreporterin Eigendorf glauben an einen „inside job“.

Trittin hält den Angriff als „zu idiotisch inszeniert“, als dass die Ukrainer dahinterstecken könnten. Vielmehr komme die Initiative aus dem inneren Zirkel. Trittin nennt auch einen Namen: Jewgeni Prigoschin, Chef der Wagner-Truppe. Anders nuanciert es Hodges: Russland wolle sich als Opfer darstellen, um die womöglich kriegsmüde russische Gesellschaft zu mobilisieren.

Ein Aspekt fehlte jedoch fast gänzlich in der Diskussion: das Szenario für das militärische Scheitern der Ukraine. Als Einziger in der Runde tippte Asselborn mögliche Folgen an: „Wenn Russland den Krieg gewinnt, steht Putin vor Polen.“ So blieb der Erkenntnisgewinn der Sendung insgesamt fragwürdig, die Themen wie gewohnt nur an der Oberfläche bearbeitet.

