Misstrauensantrag in Italien: Showdown im Senat

Am Dienstag stimmt der italienische Senat über einen Misstrauensantrag gegen Premierminister Guiseppe Conte ab. Ausgang ungewiss. Neuwahlen oder Übergangsregierung?

Von LW-Korrespondentin Almut Siefert (Rom)

Das kommt davon, wenn man Senatoren kurzerhand aus den Ferien holt: Statt einer politischen Debatte um die Regierungskrise des Landes schien die drängendste Frage vergangene Woche in Rom die zu sein, welcher Politiker nun am braungebranntesten ist. Auch die Medien griffen die Frage freudig auf, schrieben am nächstem Tag vom „gebräuntesten politischen Anführer in der Geschichte Italiens.“

Salvini im Wahlkampfmodus

Matteo Salvini ist seit Wochen bereits wieder im Wahlkampfmodus ...