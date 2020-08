"Mischa drei Prozent": Statthalter von Moskaus Gnaden

Michail Degtjarjow, frisch gebackener Gouverneur von Chabarowsk ist ehrgeizig, fleißig und ein erklärter Populist. Aber die Leute gehen schon gegen ihn auf die Straße.

Von LW-Korrespondent Stefan Scholl (Moskau)

Russlands Oppositionelle füttern Tauben. In Kostroma, Murmansk, Pensa, Pskow, Rjasan und Jaroslawl gingen laut dem Internetkanal „7mal7“ am Wochenende Aktivisten auf die Straße, um den Vögeln demonstrativ Brotkrumen vorzuwerfen. Sie folgten den Massenkundgebungen in Chabarowsk, wo seit Mitte Juli Zehntausende für ihren verhafteten Gouverneur Sergei Furgal protestieren. Und inzwischen auch gegen seinen geschäftsführenden Nachfolger Michail Degtjarjow.

„Taubern füttern gehen“ als politische Parole