Eine Jacke von der Stange für 39 Dollar mit dem Schriftzug "I really don't care. Do U?" ("Es ist mir wirklich egal - Euch nicht?"). Eine First Lady auf dem Weg zu Flüchtlingskindern an der mexikanischen Grenze. Modegag oder Statement?

„Mir doch egal“: Melania Trumps Jacke löst Diskussionen aus

(dpa/tom) - Melania Trump hat mit einer Jacke, die sie auf der Reise von und zu Flüchtlingskindern an der mexikanischen Grenze getragen hat, Diskussionen ausgelöst. Als die First Lady (48) auf dem Flughafen Andrews bei Washington am Donnerstag ihren Wagen verließ und die Gangway hochging, trug sie eine olivgrüne Jacke mit einem weißen Schriftzug - ebenso bei der Rückkehr.

Im Graffiti-Stil spannt sich dort über den ganzen Rücken: „Es ist mir wirklich egal - und Euch?“ („I really don't care - Do u?“)

In sozialen Medien wurde rasch die Frage laut, ob dies angesichts der politischen Brisanz der Diskussion über ein Auseinanderreißen von Flüchtlingsfamilien Gedankenlosigkeit der First Lady gewesen sei oder doch eine Botschaft. „Und wenn es eine Botschaft war, wem wollte sie denn sagen, dass ihr das so egal ist?“ fragten Nutzer.

Was interessiert sie nicht (mehr)?

Im Raum standen zunächst zwei Theorien. Der einen zufolge interessiert sich Melania Trump nicht wirklich für Flüchtlinge. Der anderen Lesart nach hätte sie die Jacke ihrem Mann präsentiert, dem US-Präsidenten. Als Verursacher der viel kritisierten Flüchtlingspolitik fand er den Grenzgang seiner Frau womöglich nicht so toll.

Dass die Jacke Berichten zufolge aus der Kollektion der Modekette Zara stammt und für nur 39 Dollar von der Stange zu haben ist, trägt nicht dazu bei, die Spekulationen über ein bewusstes Statement zu entkräften: Ex-Model und Milliardärsgattin Melania Trump ist bekannt dafür, sich im Regelfall deutlich hochpreisiger einzukleiden.

Der Präsident selber fügte per Twitter eine weitere Interpretation hinzu: Seine Frau habe die Botschaft klar an die Medien adressiert. Sie habe verstanden, wie unaufrichtig diese seien, und das sei ihr nunmehr wirklich egal.

“I REALLY DON’T CARE, DO U?” written on the back of Melania’s jacket, refers to the Fake News Media. Melania has learned how dishonest they are, and she truly no longer cares! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 21, 2018

Wieder einmal widerspricht der Präsident damit nachträglich seiner PR-Abteilung, denn Melania Trumps Sprecherin Stephanie Grisham hatte zuvor in Texas etwas anderes verbreitet: „Es ist eine Jacke. Da war keine verdeckte Botschaft. Ich hoffe, dass sich die Medien nach dem wichtigen Besuch in Texas nicht dafür entscheiden, sich auf ihre Garderobe zu konzentrieren.“

Beim Abflug in Maryland und bei der Rückkehr war es am Donnerstag so warm, dass man keine Jacke brauchte. In Texas trug die First Lady die Jacke nicht.

Gegenbewegung auf Twitter

Die Antwort auf Twitter ließ unter dem Hashtag #IReallyDoCare nicht lange auf sich warten: Unter anderem postete Mayim Bialik (bekannt durch die Rolle der Amy Fowler in "The Big Bang Theory" ein Foto von sich in der olivgrünen Jacke mit dem geänderten Schriftzug "I really do care and I'm voting in Nov." ("Mir ist es nicht egal und ich wähle im November").