Bei einer Schießerei in Hamburg sind am Donnerstagabend mehrere Menschen getötet und einige Personen verletzt worden.

Großeinsatz der Polizei

Mindestens sechs Tote nach Schüssen in Hamburg

Bei einer Schießerei in Hamburg sind am Donnerstagabend mehrere Menschen getötet und einige Personen verletzt worden.

(MS/dpa) - Bei Schüssen in einer Hamburg sind am Donnerstagabend mindestens sechs Menschen getötet und mehrere Personen verletzt worden. Die Polizei sprach von einer Großlage. „Die Toten haben alle Schussverletzungen“, sagte ein Polizeisprecher. Ein dpa-Reporter vor Ort berichtete von einem Großaufgebot an Spezialkräften der Polizei. Demnach trugen Rettungskräfte Personen aus einem Gebäude der Zeugen Jehovas. Der Vorfall ereignete sich im Hamburger Stadtteil Alsterdorf. Die Hintergründe waren zunächst unklar.



Wir können Ihnen diesen Inhalt nicht zeigen. Sie haben nicht zugestimmt, dass diese eingebetteten Inhalte von twitter angezeigt werden. Klicken Sie hier , um Ihre Einstellungen zu ändern, und laden Sie anschließend die Seite neu. Zustimmung erteilen

Die Polizei rät in einer offiziellen Meldung dazu, den Gefahrenbereich zu meiden und weiträumig zu umfahren. Vermutlich schossen ein oder mehrere unbekannte Täter auf Personen in einem Gebäude der Zeugen Jehovas. Zur Tatzeit hat dort eine Veranstaltung stattgefunden. Die Straßen im Stadtteil Groß Borstel sind umfangreich abgesperrt.

Wir können Ihnen diesen Inhalt nicht zeigen. Sie haben nicht zugestimmt, dass diese eingebetteten Inhalte von twitter angezeigt werden. Klicken Sie hier , um Ihre Einstellungen zu ändern, und laden Sie anschließend die Seite neu. Zustimmung erteilen

Gegen 21.15 ging ein Notruf bei der Hamburger Polizei ein. Ob es einen terroristischen Hintergrund, oder einen Amoklauf gab, kann derzeit noch nicht klar gesagt werden. Schwer bewaffnete Einheiten der Polizei sind zurzeit noch im Einsatz. Die Anzahl der Täter ist ebenfalls noch vollkommen unklar.



Erste Reaktion aus Hamburg

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher hat sich bestürzt gezeigt über die Schüsse während einer Veranstaltung der Zeugen Jehovas. „Die Meldungen aus Alsterdorf / Groß Borstel sind erschütternd“, schrieb Tschentscher am Donnerstagabend bei Twitter.

Wir können Ihnen diesen Inhalt nicht zeigen. Sie haben nicht zugestimmt, dass diese eingebetteten Inhalte von twitter angezeigt werden. Klicken Sie hier , um Ihre Einstellungen zu ändern, und laden Sie anschließend die Seite neu. Zustimmung erteilen

„Den Angehörigen der Opfer gilt mein tiefes Mitgefühl. Die Einsatzkräfte arbeiten mit Hochdruck an der Verfolgung der Täter und der Aufklärung der Hintergründe.“ Tschentscher rief die Bürgerinnen und Bürger auf, die Hinweise der Polizei zu beachten.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.