Der unter Luxemburger Flagge fahrende Schlepper war am Donnerstag gesunken. Drei Seeleute konnten gerettet werden, neun oder zehn werden noch vermisst.

Mindestens ein Matrose der "Bourbon Rhode" tot aufgefunden

Der unter Luxemburger Flagge fahrende Schlepper war am Donnerstag gesunken. Drei Seeleute konnten gerettet werden, neun oder zehn werden noch vermisst.

(tom/AFP) - Ein Besatzungsmitglied des im Atlantik gesunkenen Schiffes "Bourbon Rhode" wurde tot aufgefunden. Das teilte die Reederei Bourbon Offshore mit. Die Leiche des vermissten Matrosen wurde von einem der an der Suche beteiligten Flugzeuge entdeckt und von einem der fünf Schiffe geborgen, die zur Unterstützung kamen. Einer anderen Quelle zufolge waren es zwei Matrosen, die tot geborgen wurden. Entsprechend werden noch neun oder auch zehn weitere Seeleute vermisst.

Seeschifffahrt: Unter dem Banner des roten Löwen Der rote Löwe weht am Heck von über 200 Seeschiffen, obwohl das Großherzogtum ein Binnenstaat ist. Robert Biwer, Kommissar für maritime Angelegenheiten, über Gegenwart und Zukunft des Pavillon maritime.

"Nach vorläufigen Informationen sind etwa zehn Besatzungsmitglieder Ukrainer", sagte ein Beamter des ukrainischen Außenministeriums, Vassyl Kyrylych, der Nachrichtenagentur AFP. Drei Seeleute wurden lebend gerettet.

Die "Bourbon Rhode", ein unter luxemburgischer Flagge fahrender Schlepper, war nach einem Wassereinbruch am Donnerstagmorgen im Atlantik gesunken. Die letzte bekannte Position war rund 1.200 Seemeilen (2.222 km) von Martinique entfernt. Die Überlebenden wurden am Samstag in einer Rettungsinsel gefunden.