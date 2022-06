Plötzlich stehen Container in einem Depot in Flammen. Explosionen erschweren die Löscharbeiten. Auch Feuerwehrleute kommen ums Leben.

Container-Depot

Mindestens 49 Tote in bei Großbrand in Bangladesch

Plötzlich stehen Container in einem Depot in Flammen. Explosionen erschweren die Löscharbeiten. Auch Feuerwehrleute kommen ums Leben.

(dpa) - Bei einem Großfeuer in einem Container-Depot im Osten von Bangladesch sind vorläufigen Behördenangaben zufolge mindestens 49 Menschen ums Leben gekommen. Zudem hätten mehr als 200 Menschen bei dem offenbar von einer Explosion ausgelösten Brand auf einem Gelände nahe der Hafenstadt Chittagong Brandverletzungen erlitten, sagte der für den Bezirk zuständige Gesundheitschef, Elious Chowdhury, am Sonntagnachmittag. Es wurde befürchtet, dass sich eine nicht genannte Zahl an Menschen noch auf dem Gelände befinden könnte und von Flammen eingeschlossen sei.

Das Feuer war nach Angaben eines Feuerwehrsprechers am späten Samstagabend in dem Depot der Firma BM Inland Container Depot, einem niederländisch-bangladeschischen Gemeinschaftsunternehmen, aus noch unbekannter Ursache ausgebrochen und bis Sonntag noch nicht vollständig gelöscht. Explosionen in einigen Containern hätten die Löscharbeiten erschwert, sagte Anisur Rahman, ein Sprecher der Feuerwehr. In einigen Containern stellten Feuerwehrleute demnach Chemikalien wie Wasserstoffperoxid fest. Sie könnten explodiert sein, hieß es.

Feuerwehrleute unter den Opfern

Unter den Toten befanden sich auch neun Feuerwehrleute, wie der Chef der Abteilung für Feuer und Zivilschutz, Main Uddin, sagte. Noch nie seien so viele Feuerwehrleute bei einem einzigen Brand ums Leben gekommen. Seinen Worten zufolge wurde ein Spezialteam von Feuerwehrleuten aus der etwa 300 Kilometer entfernten Hauptstadt Dhaka eingeflogen, um die örtliche Feuerwehr zu unterstützen. 250 Militärangehörige halfen ebenfalls bei den Löscharbeiten und versuchten auch zu verhindern, dass Chemikalien in einen nahe gelegenen Fluss gelangten.

Über die vorläufige Zahl der Toten und Verletzten gab es je nach Quelle unterschiedliche Berichte. Zudem rechneten Behörden mit einer weiter steigenden Zahl an Opfern: Auf dem Gelände, so wurde befürchtet, könnten Menschen an Orten vom Feuer eingeschlossen sein, zu denen die Feuerwehr zunächst nicht vordringen konnte. Das Depot ist 20 Kilometer von Chittagong - dem größten Hafen des Landes - entfernt, mehr als 4.000 Container befanden sich dort sowie Gebäude und Schuppen.





