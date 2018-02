(dpa) - Beim Absturz zweier Militärhubschrauber in Südfrankreich sind mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Eine weitere Person befand sich an Bord und wird noch gesucht, wie die Präfektur des Verwaltungsbezirks Var am Freitag mitteilte. Zu Hergang und Ursache des Unglücks machte die Behörde noch keine Angaben.

Die Hubschrauber des Typs Gazelle gehörten zu einer Flugschule des französischen Heeres in Le Cannet-des-Maures zwischen Marseille und Nizza. In dieser Region ereignete sich auch das Unglück.

Am Flugplatz Le Luc bei Le Cannet-des-Maures ist auch ein deutsch-französisches Ausbildungszentrum für Piloten von Tiger-Kampfhubschraubern angesiedelt. Bei den Opfern handele es sich um Franzosen.