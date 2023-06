Der Autor setzt sich kritisch mit dem Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge im Nahen Osten, UNRWA, auseinander.

Milliarden gegen den Frieden

Von Claude P. Muller *

2021 unterzeichnete Luxemburg ein neues Finanzierungsabkommen mit der UNRWA (2022 bis 2024: 12,3 Millionen plus 3,4 Millionen für Sonderprogramme). Im Dezember 2022 hat die UN-Vollversammlung das Mandat der UNRWA, der UN-Flüchtlingsagentur (speziell) für palästinensische Flüchtlinge, ein weiteres Mal um drei Jahre verlängert. Vorige Woche kam UNRWA-Generalkommissar Lazzarini nach Luxemburg. Dabei ging es vor allem um mehr Geld vom ohnehin schon eifrigsten Spender. Grund genug, sich mit der UNRWA zu beschäftigen.

1950 hat die UN-Vollversammlung das UN-Flüchtlingskommissariat (UNHCR) gegründet, um weltweit Menschen auf der Flucht zu unterstützen und ihnen zu helfen, eine neue Heimat zu finden. Ein Jahr zuvor hatte die UN die UNRWA als temporäre Agentur für ein Jahr geschaffen, um (ausschließlich) Palästina-Flüchtlingen, die im Zeitraum vom 1. Juni 1946 und 15. Mai 1948 ihr Hab und Gut verloren hatten, vorübergehend zu versorgen.

Warten auf eine dauerhafte und gerechte Lösung

Die UNWRA besteht nach wie vor und für UNRWA-Flüchtlinge gelten völlig andere, großzügigere Regeln, als für die „normalen“ UNHCR-Flüchtlinge. Im Gegensatz zur UNHCR hat die UNRWA kein Mandat für „An-/Umsiedlung“ oder „Integration“. So bleiben alle UNRWA-Leistungsempfänger zeit ihres Lebens „Flüchtlinge“. Sie geben ihren Flüchtlingsstatus und ihre sogenannten „legitimen Rechte“ an ihre Kinder und Kindskinder und deren Nachkommen mittlerweile in der vierten und fünften Generation, ohne zeitliche Begrenzung weiter, angeblich bis erstens eine „gerechte und dauerhafte Lösung“ für sie gefunden wird. Sämtliche UNRWA-Leistungsempfänger haben zudem zweitens das „Recht auf Rückkehr“ nach Israel, wo sie nie gelebt haben.

Eine weitere Besonderheit ist, dass das temporäre Mandat seit 75 Jahren alle drei Jahre verlängert und regelmäßig auf immer neue Bevölkerungsgruppen erweitert wird. 2002 wurde die „Flüchtlings“-Definition durch flexiblere Kriterien ergänzt. 1967, 1982, 2006 kamen Personen hinzu, die durch neue Konflikte in der Region „displaced“ wurden. Auch sie und ihre Nachkommen, einschließlich adoptierter Kinder, erben den UNRWA-Empfängerstatus ohne Generationenbegrenzung. Zunächst gaben ihn nur Väter, ab 2006 auch die Mütter an ihre Nachkommen weiter.

Während die UNHCR durch Resettlement und Integration die Zahl ihrer Flüchtlinge senkt, sieht die UNRWA ihren Erfolg darin, immer mehr Leistungsempfänger zu rekrutieren. Von den ursprünglich 711.000 Flüchtlingen (laut UNO (1)) leben heute, 75 Jahre später, nur noch 15.000. Aber als Folge des vererbbaren Empfängerstatus und der Einbeziehung immer neuer Personenkreise, sind daraus 6,2 Millionen Palästina-„Flüchtlinge“ geworden. Zwischen 1990 und 2020 rekrutierte die UNRWA insgesamt 2,35 Millionen (2). In den sieben Jahrzehnten seit 1950 hat sich ihre Zahl versiebenfacht. Und wächst weiter - um eine Million jedes Jahrzehnt. Das System der Vererbung des attraktiven Status und die großzügigen Quereinsteiger-Regelungen gibt es für keine andere Flüchtlingsgruppe weltweit. Für das laufende Jahr musste Lazzarini die Forderungen wieder erhöhen, um 25 Prozent auf 1,6 Milliarden.

Anlässlich des neuen Rahmenabkommens besuchte eine luxemburgische Delegation UNRWA-Einrichtungen in Jordanien (3), wo die meisten der UNRWA-Leistungsempfänger leben: 2,334 Millionen Menschen. 93 Prozent von ihnen besitzen seit Jahrzehnten die jordanische Staatsbürgerschaft mit Zugang zu allen Bürgerrechten, Sozialleistungen und zum Arbeitsmarkt. Dennoch bleiben sie leistungsberechtigte UNRWA-„Flüchtlinge“. Nach UNHCR-Kriterien hätten sie diesen Status schon vor Jahrzehnten verloren. Für die UNRWA gehören 50 Jahre jordanische Bürgerrechte nicht zu einer „dauerhaften und gerechten“ Lösung.

Das Schicksal von Bashar

Auch Bashar ist weiter Palästina-Flüchtling. Er lebt im Irbid Camp, kaum 50 Kilometer von der Heimat (Kinneret-Irbid) seiner Vorfahren entfernt. Als Junggeselle hat er im Oman gearbeitet. Nach zehn Jahren kam er mit seiner Omani Frau und seinen drei Kinder zurück ins Irbid-„Flüchtlingslager“ und alle waren (wieder) UNRWA-Leistungsempfänger. Als Saddam Hussein Kuwait überfiel, stellten sich Tausende in Kuwait lebende Palästinenser auf seine Seite. Nach der Befreiung durch die US-Armee wurden sie, viele mit kuwaitischem Pass, ausgewiesen und wurden in Jordanien wieder UNRWA-Leistungsempfänger.

Knapp 20 Prozent der jordanischen Leistungsempfänger wohnen in einem der zehn UNRWA-„refugee camps“. Luxemburgs Außenminister Asselborn und die Medien sprechen oft genüsslich von „Flüchtlingslagern“. Es handelt sich dabei mitnichten um „Lager“, sondern meist um ganz normale städtische Wohnviertel, die sie jederzeit und ohne Einschränkungen verlassen können, etwa, um wie Bashar, im Ausland zu arbeiten. Viele haben jahrelang in den Golfstaaten gearbeitet.

Die UNWRA, steht seit Jahren auch in der Kritik, weil sie in ihren Schulbüchern Hass gegen Juden und Israel, und die Verherrlichung von Djihad, Märtyrertod und Terroristen verbreitet.

Die UNWRA steht seit Jahren auch in der Kritik, weil sie in ihren Schulbüchern Hass gegen Juden und Israel, und die Verherrlichung von Dschihad, Märtyrertod und Terroristen verbreitet. In einem Brief an die EU hat sich Jean Asselborn mit Gleichgesinnten aktiv dafür eingesetzt, dass trotz dieser Vorwürfe die EU-Millionen weiter an das UNRWA-Schulprogramm fließen (4).

Großzügiges Großherzogtum

Die UNRWA wird durch freiwillige Spenden vor allem vom Westen finanziert, alleine seit dem Jahr 2000 mit insgesamt 30 Milliarden Dollar. Luxemburg ist einer der großzügigsten Spender (5). Von 2002 bis 2017 unterstützte Luxemburg die „Agency“ mit insgesamt 65 Millionen, danach kamen bis 2021 weitere 26 Millionen dazu. 2021 erhöhte das Land seinen Beitrag noch einmal, auf knapp 8,8 Millionen, soviel wie kein anderer Steuerzahler weltweit. Weitere Millionen für Sonderprogramme kommen meist noch dazu („Luxemburger Wort“, 16. Juni 2023). 2021 waren die freiwilligen Zahlungen Luxemburgs höher, als die von 53 Mitgliedern der 57 Staaten der Organisation of Islamic Council (OIC) - zusammen. Nur der Türkei, Katar und Kuwait waren ihre palästinensischen Glaubensbrüder mehr wert als Luxemburg.

Luxemburg steht im „donor-ranking“ immer wieder vor den reichen Golfstaaten. Die arabisch-islamischen OIC-Staaten haben längst verstanden, dass die UNRWA und die rasant steigenden Zahlen von Palästina-„Flüchtlingen“ (mit dem „angeborenen“ Recht auf „Rückkehr“), ein enormer Störfaktor in der Region ist und letztlich jede Friedensperspektive zunichtemacht. Während die OIC-Staaten ihre Zahlungen reduzieren, erhöht Luxemburg regelmäßig seine Überweisungen. So zementiert Luxemburg mit Millionenbeträgen dieses Konfliktpotenzial.

Luxemburg vergibt auch drei Millionen Hilfsgelder nach Gaza. Dort ist die UNRWA (mit 12.488 Mitarbeitern, davon gerade mal 30 Expats) fest in der Hand der islamisch-terroristischen Hamas: Bei UNRWA-Personal-Wahlen erringt sie fast alle Sitze. UNRWA-Presse-Verlautbarungen, die der Hamas nicht passen, werden durch Rausschmiss sanktioniert (die UNWRA-Chefs Schmale und De Bold bezeichneten die israelischen Angriffe wahrheitsgemäß als „präzise“ und „sophisticated“; „zivile Opfer wären weitgehend vermieden worden“(6)). Die Hamas nutzt UNRWA-Schulen als „human shields“ für Waffen-Depots, für ihre Hass-Indoktrination und Rekrutierung von Zigtausenden von jugendlichen Märtyrern für den Kampf gegen Israel. Jean Asselborn sagt dazu („Luxemburger Wort“, 16. Juni 2023), „... dass die einzige Motivation der Jugendlichen in Gaza ist, gut in der Schule zu sein.“ Hamas-Kampfbrigaden von Minderjährigen in Gaza kommen in seiner Welt nicht vor. Die luxemburgischen Millionen für Gaza legitimieren seit Jahren den Selbstzerstörungskurs und Terror gegen die eigene Bevölkerung, gegen Israel und Ägypten. Und sie setzen Gelder frei für Raketen auf Israel.

Das größte Hindernis

Für die Geldgeber ist die UNRWA ein Instrument, das Millionen Menschen mit Service-Leistungen dafür bezahlt, als „Flüchtlinge“ für politische Zwecke zur Verfügung zu stehen. Wer sich in Jordanien oder Libanon mit Palästinensern unterhält, erfährt schnell, dass nach 30 bis 40 Jahren im Land niemand mehr nach Israel möchte. Aber im Gegenzug für UNRWA-Leistungen und Privilegien bleibt man gerne „Flüchtling“. Kein Wunder, dass die UNRWA mit 30.000 palästinensischen Mitarbeitern die lautstärkste und kompromissloseste Verfechterin des „Rechts auf Rückkehr“ ist. So stellt die UNRWA, die jedes Jahr aktiv knapp Hunderttausend neue sogenannte „Flüchtlinge“ rekrutiert, das größte Hindernis für einen dauerhaften Frieden im israelisch-palästinensischen Konflikt dar. Immer mehr Millionen von Quereinsteiger- und Flüchtlingsnachkommen, die nie in Israel waren, aber mit angeborenem Rückkehrrecht ausgestattet sind, kommen einer Kampfansage an den jüdischen Staat gleich.

Ein Zusammenschluss beider UN-Organisationen würde der klammen UNHCR helfen und den Nahen Osten dem Frieden etwas näherbringen.

Für Jean Asselborn gibt es kaum eine bessere Möglichkeit - unter dem Deckmantel von humanitärer Hilfe für UNRWA-Leistungsempfänger, auch wenn sie nur auf dem Papier Flüchtlinge sind -, um am Existenzrecht Israels zu sägen und sich nebenbei noch die Stimmen des islamischen Blocks für seine Sitze im UN-Sicherheitsrat und der UN-Menschenrechtskommission zu erkaufen. Dabei würde das Geld dringend von der „normalen“ UN-Flüchtlingsorganisation UNHCR gebraucht, für Flüchtlinge, die aktuell vertrieben werden und akut in Not sind. Tatsächlich steht für jeden UNHCR-Flüchtling nur ein Bruchteil dessen zur Verfügung, was einem UNRWA-Flüchtling Zeit seines Lebens zusteht. Ein Zusammenschluss beider UN-Organisationen würde der klammen UNHCR helfen und den Nahen Osten dem Frieden etwas näherbringen. Es könnte eine Exitstrategie sein. Aber in manchen besonders Israel-feindlichen Politkreisen, drängt sich der Verdacht auf, dass UNRWA-„Flüchtlinge“ für jahrhundertealte Ressentiments instrumentalisiert werden, egal wo ihr Tun hinführt. In Luxemburg scheint es diese Kreise auch zu geben.

*Der Autor hat viel Zeit in den betroffenen Ländern verbracht und dabei auch einige UNRWA-Camps kennengelernt.

