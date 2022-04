Ein gefälschtes Gewinnspiel soll den Usern persönliche Daten entlocken. Die Schokoladenmarke Milka warnt davor.

Link führt auf Russen-Seite

Milka warnt vor falschem Gewinnspiel bei WhatsApp und Co

Ein gefälschtes Gewinnspiel soll den Usern persönliche Daten entlocken. Die Schokoladenmarke Milka warnt davor.

(jwi) - Auf unterschiedlichen sozialen Netzwerken wie unter anderem WhatsApp kursieren derzeit Nachrichten, die täuschend echt wie Gewinnspiele der Schokoladenmarke Milka aussehen. Ein gefälschtes Vorschaubild vom Süßwarenhersteller soll die Verbraucher in die Irre führen, schreibt das Unternehmen am Mittwoch. Die Marke stehe mit diesen Gewinnspielen in keinem Zusammenhang.

„Der Krieg hat das Ausmaß der Angriffe erhöht“ Unternehmen können Cybergefahren minimieren, so der Anbieter von Cybersicherheitslösungen RFA.

Der Betrug: Der Link in den Nachrichten führt nicht zur Startseite von Milka, sondern auf eine russische Internetseite. Es soll sich um Klick-Köder handeln. Diese verfolgen nur den Zweck, personenbezogene Daten zu erhalten, um die Teilnehmer zu kontaktieren.

Der Fachbegriff für einen solchen Betrugsversuch nennt sich Phishing. Das heißt: Die persönlichen Daten werden abgegriffen und gelangen dann in die Hände von Unbefugten.



Offizielle Gewinnspiele von Milka würde jedes Mal die Teilnahmebedingungen, Datenschutzbestimmungen und ein Impressum enthalten, heißt es. Zudem müsse es sich beim Absender um die Firma Mondelez handeln, der Hausmarke von Milka. „Sind Informationen nicht eindeutig oder fehlen, raten wir klar von der Abgabe personenbezogener Daten ab“, so der Süßwarenhersteller.

Auch Firmen aus Luxemburg wie unter anderem das Energieunternehmen Enovos und die Versicherungsgesellschaft Foyer warnten in der jüngsten Vergangenheit vor Phishing-Mails.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.