Militante Palästinenser in Gaza schießen mehrere Raketen auf Israel

Militante Palästinenser im Gazastreifen haben am Dienstag mehrere Raketen auf Israel abgefeuert.

(dpa) - Militante Palästinenser im Gazastreifen haben am Dienstag mindestens 27 Mörsergranaten auf Israel abgefeuert. Die israelische Armee teilte mit, die meisten der Geschosse seien von dem Abwehrsystem Iron Dome (Eisenkuppel) abgefangen worden. Zunächst war von Beschuss mit Raketen die Rede gewesen.

In mehreren Ortschaften an der Grenze zu dem Palästinensergebiet heulten am Morgen Warnsirenen ...