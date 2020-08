Militärputsch: Mali steuert auf eine ungewisse Zukunft hin

Warum die putschenden Generäle die gesamte Region in Westafrika destabilisieren könnten? Eine Analyse von LW-Korrespondent Johannes Dieterich.

Von LW-Korrespondent Johannes Dieterich (Johannesburg)

Vier Tage nach dem Putsch in Mali ist die Lage in dem westafrikanischen Unruhestaat verblüffend entspannt: Die Straßen der Hauptstadt Bamako sind wie immer belebt, die Bevölkerung geht ihren Geschäften nach. In krassem Gegensatz dazu die Atmosphäre in den Machtzentralen der Nachbarstaaten: Dort wächst die Sorge, dass der neuerliche Coup ein ähnliches Chaos wie sein Vorgänger vor acht Jahren auslösen könnte.

Damals folgte dem Putsch ein Machtvakuum und schließlich der Einmarsch Tausender islamistischen Extremisten im Norden des Landes ...