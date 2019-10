Zum 70. Gründungstag der Volksrepublik hat Chinas Führung mehr Waffen aufgefahren als je zuvor - eine massive Demonstration der Stärke und des Machtanspruchs in der Welt.

Militärparade in Peking zum 70.

(dpa) - Mit der größten Waffenschau ihrer Geschichte hat die Volksrepublik China am Dienstag ihren 70. Gründungstag gefeiert. Zu der riesigen Militärparade am Platz des Himmlischen Friedens in Peking marschierten 15 000 Soldaten auf.

Auch wurden 580 Panzer, andere Waffensysteme und nuklear bestückbare Interkontinentalraketen auf der Straße des Ewigen Friedens aufgefahren.

Xi Jinping grüßt seine Truppen und das Volk bei den Ferilichkeiten. „Es gibt keine Macht, die die Grundlagen dieser großen Nation erschüttern kann", so Präsident Jinping in einer Rede zu Beginn der Zeremonie.

Mit der größten Militärparade in der Geschichte des Landes feiert Peking den 70. Jahrestag der Gründung des kommunistischen Chinas.

„Es gibt keine Macht, die die Grundlagen dieser großen Nation erschüttern kann“, sagte Staats- und Parteichef Xi Jinping in einer Rede vor Beginn der Parade.

Mit der Militärschau will die kommunistische Führung nach Einschätzung von Experten militärische Stärke, ihren absoluten Machtanspruch und internationalen Gestaltungswillen demonstrieren.

Xi Jinping, der nach einer Verfassungsänderung auf Lebenszeit im Amt bleiben kann, wurde am Nationalfeiertag als unangefochtener Führer des Milliardenvolkes gefeiert.

Die Parade war von massiven Sicherheitsvorkehrungen begleitet. Straßenzüge und Stadtviertel waren abgeriegelt. Nur geladene Gäste wurden nach strengen Sicherheitskontrollen zugelassen.