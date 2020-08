Die frühere US-First Lady hat vernichtende Kritik an US-Präsident Donald Trump geübt.

Michelle Obama: „Trump ist der falsche Präsident für unser Land“

(dpa) - „Donald Trump ist der falsche Präsident für unser Land“, sagte die Ehefrau von Ex-Präsident Barack Obama in ihrem am Montagabend ausgestrahlten Redebeitrag für den Parteitag der Demokraten in Milwaukee. Trump habe mehr als genug Zeit gehabt zu beweisen, dass er der Aufgabe gewachsen sei, er sei aber „ganz klar überfordert“. Bei dem bis Donnerstag andauernden Parteitag der Demokraten wird Biden zum Präsidentschaftskandidaten für die Wahl am 3. November gekürt.

„Präsident zu sein ändert nicht, wer du bist. Es offenbart, wer du bist“, sagte Obama. Unter dem Republikaner Trump herrschten „Chaos, Spaltung und ein totaler und völliger Mangel an Empathie“ im Weißen Haus. „Wenn Sie glauben, dass die Dinge unmöglich noch schlimmer werden können, vertrauen Sie mir, das können sie. Und das werden sie, wenn wir bei dieser Wahl nichts ändern. Wenn wir irgendeine Hoffnung haben, dieses Chaos zu beenden, dann müssen wir für Joe Biden stimmen, als ob unsere Leben davon abhängen.“

Michelle Obama trug eine Halskette, die bei genauem Hinsehen ein Aufruf zum Wählen war: Vier Buchstaben ergaben das Wort „Vote“. Der Demokrat Barack Obama war Trumps Vorgänger im Weißen Haus. Biden war Barack Obamas Vizepräsident.

