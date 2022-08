Michael Gorbatschow ist tot

Zweimal hatte der Politiker ein Rendezvous mit der Weltgeschichte. Auf dem Höhepunkt seiner Karriere gestaltete er sie mit - bevor er seine Macht verlor.

Friedensnobelpreisträger

(KNA) - Michail Gorbatschow, ehemaliger Staats- und Parteichef der Sowjetunion, und Friedensobelpreisträger von 1990, ist tot. Nach Angaben der russischen Agentur Interfax vom Dienstagabend starb er im Alter von 91 Jahren.



Gorbatschows Politik der Öffnung und Entspannung trug maßgeblich zum Ende des sogenannten Kalten Krieges bei. 1990 erhielt er dafür den Friedensnobelpreis. Im Inneren dagegen trugen seine Reformbemühungen wenig Früchte. Auch gelang es ihm nicht, die nationalen Fliehkräfte innerhalb der Sowjetunion zu bändigen. Der Staat hörte Ende 1991 auf zu existieren; Gorbatschow legte am 25. Dezember sein letztes Amt als Präsident nieder.



Der sowjetische Staats- und Parteichef Michail Gorbatschow (l) wird nach seiner Ankunft zu den Feierlichkeiten zum 40jährigen Staatsjubiläum der DDR am 6. Oktober 1989 in Ost-Berlin von dem Staatsratsvorsitzenden Erich Honecker mit dem traditionellen Bruderkuss willkommen geheißen

Der Sohn eines russischen Vaters und einer ukrainischen Mutter war von März 1985 bis August 1991 Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei der Sowjetunion (KPdSU) und von März 1990 bis Dezember 1991 Staatspräsident der Sowjetunion.

Der im Dorf Priwolnoje in der Region Stawropol geborene Sohn einer Bauernfamilie studierte von 1950 bis 1955 Jura in Moskau, bevor er zunächst als Funktionär der Jugendorganisation Komsomol, später dann als Vertreter der Kommunistischen Partei der Sowjetunion (KPdSU) nach Stawropol zurückkehrte und eine politische Karriere einschlug. Zusätzlich absolvierte er ein Diplomstudium als Agraringenieur.

Sehen Sie hier ein Portät der „Welt“ zu seinem 90. Geburtstag:

Seit 1971 gehörte er dem Zentralkomitee der KPdSU an, ab 1980 war er Vollmitglied des Politbüros.

Krank, alt, unbesiegt. Am Dienstag wird Michail Gorbatschow 90 Jahre alt. Ein politischer Weltstar, der in seiner Heimat als Versager und Verräter gilt. Aber auch darüber macht er inzwischen Scherze.

Damit gelangte er in Moskau in den innersten Zirkel der Macht. 1985 übernahm Gorbatschow mit 54 Jahren den Posten an der Spitze der KPdSU als Generalsekretär; 1988 wurde er nach dem Rücktritt von Andrei Gromyko (1909-1989) zusätzlich Präsident der Sowjetunion.

In den 1980er Jahren hatte die Sowjetunion unter Gorbatschows Führung mit den USA wegweisende Verträge zur atomaren Abrüstung und Rüstungskontrolle geschlossen. In seiner Heimat hatte Gorbatschow als Generalsekretär der Kommunistischen Partei mit seiner Politik von Glasnost (Offenheit) und Perestroika (Umgestaltung) einen beispiellosen Reformprozess eingeleitet. Das brachte den Menschen in dem totalitären System bis dahin nie da gewesene Freiheiten.

1990 erhielt Gorbatschow für seine mutigen Reformen den Friedensnobelpreis. Der politische Prozess führte zu massiven Umbrüchen in allen Republiken des Sowjetstaates und letztlich zu einem Zusammenbruch des kommunistischen Imperiums.

Ein Großteil der russischen Bevölkerung sah den früheren Partei- und Staatschef stets als Totengräber der Sowjetunion - und als einen Politiker ohne Machtinstinkt. Gorbatschow trat als Präsident der Sowjetunion 1991 zurück, bevor sich der Staat wenig später selbst auflöste. Der neue starke Mann in Moskau wurde damals der russische Präsident Boris Jelzin (1931-2007).

Nach seinem Rücktritt blieb er als Redner und Autor gefragt. Immer wieder meldete er sich zu aktuellen politischen Fragen zu Wort, etwa über seine eigene Stiftung zu sozioökonomischen und politischen Studien oder im Petersburger Dialog, der sich den deutsch-russischen Beziehungen widmet. Einen tiefen Einschnitt in Gorbatschows Leben bedeutete der Krebstod seiner Frau Raissa (1932-1999), wie er selbst in seinen Memoiren bekannte.



Bis zu seinem Tod hatte Gorbatschow sich um seine eigene politische Stiftung in Moskau verdient gemacht. Die Organisation setzt sich für demokratische Werte und eine Annäherung Russlands an den Westen ein.

Gorbatschow schrieb zahlreiche Bücher – zuletzt unter anderem auch über seine Enttäuschung von den Deutschen und dem Westen. Konkret beklagte er dabei, dass neue Feindbilder gegen Russland gezeichnet würden. Zu den Feiern zum 30. Jahrestag des Mauerfalls im Herbst 2019 war er aus Gesundheitsgründen nicht gereist. Er musste in den vergangenen Jahren immer wieder im Krankenhaus behandelt werden.

Der Politiker war Miteigentümer der kremlkritischen Zeitung „Nowaja Gaseta“, die immer wieder Missstände in Russland aufdeckt. Gorbatschow hatte in den vergangenen Jahren Kremlchef Wladimir Putin mehrfach aufgefordert, die Freiheit der Medien und Wahlen nicht weiter einzuschränken.

Der Staatsmann wird in Moskau auf dem Neujungfrauenfriedhof für Prominente beerdigt - neben seiner Frau Raissa.

Meilensteine einer Biografie

Noch heute hat das, was Mitte Juni 1989 auf dem Bonner Marktplatz geschah, einen festen Platz im Gedächtnis der früheren westdeutschen Hauptstadt. "Gorbi, Gorbi" riefen Tausende jenem Mann entgegen, der ihnen von der Freitreppe des Alten Rathauses zuwinkte. Die Visite von Michail Gorbatschow gilt aus heutiger Perspektive als Meilenstein auf dem Weg zum Ende der Teilung Europas.

1989 beobachteten viele Medienvertreter staunend, welche Begeisterungsstürme der sowjetische KP-Generalsekretär und seine Frau Raissa bei den Menschen in Bonn und andernorts auslösten. Eine wahre "Gorbimanie" brach los. Kalt und abweisend hatte man im Westen bis dahin die führenden Vertreter der kommunistischen Supermacht erlebt. Das Ehepaar Gorbatschow schien nun aus ganz anderem Holz geschnitzt - in jeder Hinsicht. Schon 1984 urteilte die britische Presse halb ironisch, halb bewundernd über die stets elegant und weltgewandt auftretende Raissa: „Die erste Kreml-Frau, die weniger wiegt als ihr Mann.“

Michail Gorbatschow wurde am 2. März 1931 in einfachen Verhältnissen im südrussischen Priwolnoje geboren. In der Provinz erlebte er zunächst den stalinistischen Terror. Nach dem Einmarsch deutscher Truppen 1941 waren er und seine Familie hilflos den Unwägbarkeiten und Schrecken des Zweiten Weltkriegs ausgeliefert. An der Moskauer Lomonossow-Universität absolvierte Gorbatschow ab 1950 ein Jura-Studium - und lernte Raissa Titarenko kennen. Für Michail war es Liebe auf den ersten Blick, wie er in seinen Memoiren andeutet. Raissa dagegen ließ ihn zunächst zappeln. 1952 heirateten die beiden und blieben unzertrennlich bis zum Tod Raissas, die 1999 an Leukämie starb.

Auf die Frage eines US-Reporters, ob er sämtliche gesellschaftlichen Fragen mit seiner Frau erörtere, antwortete Gorbatschow: "Wir sprechen über alles." Das nötigte auch Kritikern Respekt ab. „Selbst russische Bürger, die Gorbatschows Politik völlig ablehnen, ihn teilweise sogar schmähen, bewundern die gegenseitige Hingabe der Eheleute“, hielt Ignaz Lozo in einer 2021 erschienenen Gorbatschow-Biografie fest.

Die Grundlagen für seinen Aufstieg in der sowjetischen Nomenklatura legte Gorbatschow durch seine politische Tätigkeit in Stawropol. Die nordkaukasische Region mit ihren Mineralquellen war eine beliebter Erholungsort der Moskauer Elite. So kam der aufstrebende Funktionär 1969 in Kontakt mit dem damaligen KGB-Chef Juri Andropow - der später, von 1983 bis 1984, Staats- und Parteichef war. 1985 wurde Gorbatschow schließlich selbst der starke Mann der Sowjetunion. Von Beginn an hatte er mit enormen Problemen eines wirtschaftlich morschen und politisch instabilen Staates zu kämpfen.

Glasnost und Perestroika

Den Willen zu größerer Durchschlagskraft in Produktion und Verwaltung markierte Gorbatschow zunächst durch das Schlagwort "Beschleunigung" ("uskorenje"). Erst danach folgten "Umgestaltung" ("perestroika") und "Transparenz" ("glasnost"). Revolutionäre Veränderungen waren allerdings nicht sein Ziel - Gorbatschow blieb ein Mann der Partei, wie Historikerin Kristina Spohr betont: "Sein Motto war: 'Zurück zu Lenin'." Doch seine Landsleute spürten keine Verbesserung ihrer Lebensbedingungen. Ungeduld machte sich breit, und mit Boris Jelzin betrat bald schon Gorbatschows erbittertster Widersacher die Bühne.

Die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl, Unabhängigkeitsbestrebungen im Baltikum und im Kaukasus, Massenstreiks von Bergarbeitern, dazu die Dauerkonflikte zwischen kommunistischen Betonköpfen und Reformern im Kreml: Im Inneren sank Gorbatschows Stern - während er im Ausland stetig an Ansehen gewann; nicht zuletzt, weil er die Zügel lockerte, mit denen Moskau die „sozialistischen Bruderländer“ des Ostblocks im Zaum hielt. Mit US-Präsident Ronald Reagan, der die Sowjetunion lange Jahre als „Reich des Bösen“ verteufelte, war er seit 1988 per Du. Großbritanniens Eiserne Lady Margaret Thatcher urteilte beinahe herzlich: "Ich mag Herrn Gorbatschow."

Als erster Sowjetchef reiste er Ende 1989 in den Vatikan. Das als historisch eingestufte Treffen dauerte eineinhalb Stunden, für vatikanische Verhältnisse außergewöhnlich lang. "Es wäre wirklich schade, wenn seine Reform versanden sollte", hatte Papst Johannes Paul II, schon im Oktober 1988 dem polnischstämmigen italienischen Journalisten Jas Gawronski anvertraut. Der Papst und Gorbatschow trugen auf je eigene Weise zum Fall des Eisernen Vorhangs bei, der Europa seit Ende des Zweiten Weltkriegs teilte.