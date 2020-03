Der milliardenschwere Ex-Bürgermeister von New York zieht die Konsequenzen aus seinem desaströsen Wahlergebnis am "Super Tuesday".

Michael Bloomberg steigt aus

(dpa) - Der frühere Bürgermeister von New York, der Multimilliardär Michael Bloomberg, gibt seine Bewerbung um die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten in den USA auf. Das teilte Bloomberg selbst am Mittwoch mit.

Bloomberg konnte bei dem großen Vorwahl-Marathon der Demokraten in 14 Bundesstaaten - dem „Super Tuesday“ - keinen einzigen Staat für sich gewinnen. Er überschritt demnach zwar in mehreren Bundesstaaten die Schwelle von 15 Prozent der Stimmen, um sich einzelne Delegiertenstimmen für den Nominierungsparteitag der Demokraten im Sommer zu sichern, bei denen die Partei ihren Präsidentschaftskandidaten kürt. Er schaffte es aber in keinem der Staaten auf den ersten Rang.

Am „Super Tuesday“ gab es Vorwahlen in 14 US-Bundesstaaten und im Außengebiet Amerikanisch-Samoa. Insgesamt werden dabei 1344 Delegierte für den Nominierungsparteitag der Demokraten im Sommer vergeben. Das ist mehr als ein Drittel aller regulären Parteitagsdelegierten.



Bloomberg war spät ins Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten eingestiegen und stand am Dienstag erstmals auf den Wahlzetteln. Vor dem „Super Tuesday“ hatte er US-Medienberichten zufolge Hunderte Millionen Dollar in TV-Werbung investiert.

US-Präsident Donald Trump spottete auf Twitter, „Mini Mike“ Bloomberg sei der „größte Verlierer“ des Abends. Er habe Hunderte Millionen Dollar verschwendet und nichts als die „komplette Zerstörung seines Rufes“ erreicht.