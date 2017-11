(dpa) - Bei Kämpfen zwischen mutmaßlichen Benzindieben sind in Mexiko zwölf Menschen ums Leben gekommen. In der Ortschaft Tlatenango im Bundesstaat Puebla eröffneten Angreifer aus einem Geländewagen heraus das Feuer auf eine andere Gruppe und töteten fünf Personen, wie die örtliche Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilte. In den Ortschaften Puebla und Amozoc wurden sieben weitere Menschen getötet.

„Wir gehen davon aus, dass in den Benzindiebstahl verwickelte Banden ihre Rechnungen beglichen haben“, hieß es in der Mitteilung der Staatsanwaltschaft. Der Diebstahl von Treibstoff ist in Mexiko weit verbreitet. Der staatliche Ölkonzern Pemex verliert dadurch pro Jahr über eine Milliarde US-Dollar. In den Diebstahl sind sowohl lokale Gruppen als auch die großen Verbrechersyndikate verwickelt. Beim illegalen Abzapfen kommt es auch immer wieder zu schweren Unfällen.