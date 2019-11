Ein furchtbarer Mord an einer Großfamilie in Mexiko mit amerikanischem Pass hat in den USA für Erschütterung gesorgt. US-Präsident Trump will nun die mexikanischen Mafias auf die Terrorliste setzen - und schürt damit massive Ängste im Nachbarland.

Mexiko hat Angst vor amerikanischem Drohnenkrieg gegen Drogenkartelle

Klaus EHRINGFELD

Im angespannten Verhältnis zwischen den USA und Mexiko hat US-Präsident Donald Trump eine neue Front eröffnet. Seine Regierung werde die mexikanischen Drogenkartelle auf die Terrorliste des Landes setzen, gab Trump in einem Fernsehinterview bekannt. „Ich habe darüber schon in den vergangenen 90 Tagen nachgedacht“, betonte der Präsident in dem Programm „No Spin News“ des konservativen Journalisten Bill O’Reilly ...