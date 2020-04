Mexiko - das Schweden Lateinamerikas

Mexiko geht einen Sonderweg bei der Corona-Bekämpfung. Präsident Andrés Manuel López Obrador will lieber die Wirtschaft schützen als radikale Kontaktsperren zu verhängen.

Von LW-Korrespondent Klaus Ehringfeld (Mexico City)

Seit Montag nach Ostern ist sie wieder da. Mit ihrem Pick-Up voller Erdbeeren, Mangos, Papayas und Bananen hat Maria Solís an der Ecke Michoacán und Avenida Amsterdam in Mexico Citys hippem Stadtteil Condesa Stellung bezogen. So wie immer. Nur eine Woche Pause hat sich Solís über Ostern gegönnt. Länger kann sie nicht aussetzen. „Denn wenn ich nichts verkaufe, bringt mich zwar nicht das Corona-Virus um, aber der Hunger.“



Leben „al día“

Die 32-Jährige muss mit dem Geld, das sie jeden Tag mit ihrem Obstverkauf von der Ladeklappe macht, sich und ihren kleinen Sohn ernähren ...