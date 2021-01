Der 52-jährige "Iced Earth"-Gitarrist ist in der Metalszene kein Unbekannter - in rechtsextremen Kreisen der USA aber auch nicht. Am 6. Januar war er Teil des Kapitolsturms, jetzt sucht ihn das FBI.

International 1 5 Min.

Exklusiv für Abonnenten

Metal-Gitarrist Jon Schaffer: Der rechtsextreme Anarchist

Tom RUEDELL Der 52-jährige "Iced Earth"-Gitarrist ist in der Metalszene kein Unbekannter - in rechtsextremen Kreisen der USA aber auch nicht. Am 6. Januar war er Teil des Kapitolsturms, jetzt sucht ihn das FBI.

Nach dem Sturm auf das Kapitol in Washington DC am 6 ...