Messerstecher von Amsterdam sieht "Islam beleidigt"

Er wollte rächen, was er als Beleidigungen des Islam sah. Der afghanische Asylbewerber reiste deshalb von Deutschland in die Niederlande. Mit einem Messer.

(dpa) - Ein 19 Jahre alte Afghane, der zwei US-Touristen im Hauptbahnhof von Amsterdam niederstach und schwer verletzte, hat damit nach eigenen Angaben auf Beleidigungen des Islam in den Niederlanden reagiert. Bei seinen Vernehmungen gab er an, in den Niederlanden würden der Prophet Mohammed, der Koran, der Islam und Allah beleidigt. Er nannte dabei den Rechtspopulisten Geert Wilders, teilte die Staatsanwaltschaft am Montagabend in Den Haag mit.



Zuvor hatte ein Untersuchungsrichter in Amsterdam angeordnet, dass der junge Mann zunächst für zwei Wochen in Haft bleibt ...