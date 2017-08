(dpa)- Die Polizei im finnischen Turku hat in Zusammenhang mit der Messerattacke vom Freitag zwei weitere Männer festgenommen. Die beiden würden verdächtigt, eine terroristische Straftat vorbereitet zu haben, hieß es in einer am Mittwoch veröffentlichten Mitteilung der Polizei. Bei dem Angriff auf zwei Plätzen in Turku waren zwei Menschen getötet und acht weitere verletzt worden.



Dem Hauptverdächtigen, einem 18-jährigen Marokkaner, wird Mord und Mordversuch mit terroristischer Absicht vorgeworfen. Er hatte die Tat, aber nicht die Tötungsabsicht eingeräumt. Noch am Mittwoch sollte er vom Krankenhaus ins Gefängnis überführt werden, teilte die Polizei weiter mit. Ihm war bei seiner Festnahme ins Bein geschossen worden. Außerdem befinden sich drei weitere Männer wegen Verdacht auf Beihilfe in Untersuchungshaft.