In einer der Haupteinkaufsstraßen der niederländischen Regierungshauptstadt sollen mehrere Menschen niedergestochen worden sein.

Messerattacke in Den Haag

Teddy JAANS In einer der Haupteinkaufsstraßen der niederländischen Regierungshauptstadt sollen mehrere Menschen niedergestochen worden sein.

In einer der Haupteinkaufsstraßen der niederländischen Stadt Den Haag sind mehrere Menschen von einem unbekannten Täter niedergestochen worden. Ein Mann soll in der Grote Marktstraat - eine der wichtigsten Geschäftsstraßen im Zentrum der Stadt - wahllos auf die Opfer eingestochen haben. Mindestens drei Menschen wurden verletzt. In Den Haag befindet sich der Regierungssitz der Niederlande.

Medien: Zwei Todesopfer bei Messerattacke in London Bei der Messerattacke in London am Freitag sind Medienberichten zufolge neben dem Angreifer zwei weitere Menschen ums Leben gekommen.

Die Polizei bestätigte den Angriff auf Twitter, man sei noch auf der Suche nach dem Urheber. Es wird nach einem zwischen 45 und 50 Jahre alten Täter gesucht. Medizinische Hilfsdienste seien zum Ort des Geschehens geeilt, meldete die niederländische Nachrichtenagentur ANP. Der Vorfall ereignete sich nur wenige Stunden nach einer Terrorattacke in London.

Aanvullende informatie over de #verdachte situatie op de #GroteMarktstraat #DenHaag. Wij zijn op zoek naar een licht getinte man van ongeveer 45 a 50 jaar, de man draagt een zwarte jaar, sjaal en grijs joggingspak. Heeft u de man gezien? #Bel112 Bedankt voor uw medewerking ^SN https://t.co/jnuwzwLZec — Politie OC Den Haag (@POL_OCDH) November 29, 2019





Die Polizei leitete unmittelbar nach der tat eine Fahndung ein. Foto: AFP