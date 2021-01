Nach seiner Niederlage bei der Wahl des CDU-Vorsitzenden hat Friedrich Merz angeboten, das Wirtschaftsministerium zu übernehmen. Bundeskanzlerin Merkel ist davon nicht begeistert.

Merz will Bundeswirtschaftsminister werden - Merkel lehnt ab

Nach seiner Niederlage bei der Wahl des CDU-Vorsitzenden hat Friedrich Merz angeboten, das Wirtschaftsministerium zu übernehmen. Bundeskanzlerin Merkel ist davon nicht begeistert.

(dpa) - Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel will ihr Kabinett nicht umbilden. „Die Bundeskanzlerin plant keine Regierungsumbildung“, sagte ein Regierungssprecher am Samstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte Friedrich Merz nach seiner Niederlage bei der Wahl des CDU-Vorsitzenden auf Twitter geschrieben, er habe dem neuen Parteivorsitzenden Armin Laschet angeboten, in die jetzige Bundesregierung einzutreten und das Wirtschaftsministerium zu übernehmen.

Armin Laschet ist neuer CDU-Parteivorsitzender Auf dem CDU-Parteitag gewann Friedrich Merz den ersten Wahlgang zur Abstimmung über den neuen CDU-Parteichef. Armin Laschet ging in einer zweiten Abstimmung mit 521 Stimmen als Sieger hervor.

Merz war Laschet im Kampf um den CDU-Vorsitz am Vormittag in einer Stichwahl knapp unterlegen. Auf Laschet entfielen bei dem digitalen Parteitag 521 der abgegebenen 991 Delegiertenstimmen, auf Merz 466.







