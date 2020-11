Die deutsche Bundeskanzlerin bekräftigt: "Amerika ist und bleibt unser wichtigster Verbündeter". Dennoch brauche es "stärkere eigene Anstrengungen" von Europa.

International 1

Merkel zur Wahl Bidens: "Mehr eigene Verantwortung"

Die deutsche Bundeskanzlerin bekräftigt: "Amerika ist und bleibt unser wichtigster Verbündeter". Dennoch brauche es "stärkere eigene Anstrengungen" von Europa.

(dpa) - Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich nach dem Sieg von Joe Biden bei der US-Präsidentenwahl für eine Verbesserung der Beziehungen zu den USA durch größeres deutsches Engagement in Sicherheitsfragen ausgesprochen.

„Wir Deutsche und wir Europäer wissen, dass wir in dieser Partnerschaft im 21. Jahrhundert mehr eigene Verantwortung übernehmen müssen“, sagte die CDU-Politikerin am Montag in Berlin. „Amerika ist und bleibt unser wichtigster Verbündeter, aber es erwartet von uns - und zurecht - stärkere eigene Anstrengungen, um für unsere Sicherheit zu sorgen und für unsere Überzeugungen in der Welt einzutreten.“

Biden will das Land einen - Trump will nicht aufgeben In seiner Siegesrede wirbt Joe Biden für ein Ende der Dämonisierung politischer Gegner. Besonders will er sich als Präsident um die Eindämmung der Corona-Pandemie bemühen.

Bei der US-Präsidentenwahl hatte der demokratische Kandidat Biden am Samstag nach vier Tagen Stimmenauszählung eine sichere Mehrheit erreicht. Der amtierende Präsident Donald Trump will die Wahl nicht anerkennen und den Wahlausgang vor Gericht anfechten. Dazu äußerte Merkel sich nicht.

Die Kanzlerin hatte Biden und Vizepräsidentin Kamala Harris bereits am Samstag per Twitter gratuliert und ihre Freude auf die künftige Zusammenarbeit ausgedrückt.