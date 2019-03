Die deutsche Regierungschefin fordert die Briten bei einer Rede im Bundestag zu einem geordneten EU-Austritt auf. Und sie mahnt: Die verbleibenden 27 EU-Mitglieder müssen sich stärker mit Zukunftsthemen beschäftigen.

Merkel will den Brexit-Notfall verhindern

Die deutsche Regierungschefin fordert die Briten bei einer Rede im Bundestag zu einem geordneten EU-Austritt auf. Und sie mahnt: Die verbleibenden 27 EU-Mitglieder müssen sich stärker mit Zukunftsthemen beschäftigen.

(dpa/jt) - Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel hat die künftig 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union aufgerufen, nach dem Austritt der Briten sich auf die Herausforderungen der Zukunft zu konzentrieren. Die Welt ordne sich gerade neu, und die Europäer müssten sich überlegen, wie sie darauf reagieren wollten. Europa müsse einheitlich auftreten und seinen Binnenmarkt stärken.

Großbritannien bittet EU um "Ehrenrunde" Schon am Freitag in einer Woche wollte Großbritannien eigentlich aus der EU austreten. Jetzt fragt Premierministerin May nach einem Aufschub – der soll aber nicht länger als drei Monate dauern.

Ein kurzer Aufschub des britischen EU-Austritts sei vertretbar, sagte die Kanzlerin. Aber: "Wenn es nächste Woche keine oder keine positive Abstimmung im britischen Parlament gibt, dann werden wir prüfen müssen, ob es vor dem 29. März eine weitere Sitzung des Europäischen Rates geben muss", sagte Merkel am Donnerstag im deutschen Parlament in einer Regierungserklärung zum Brexit-Prozess. "So sehr wir auf einen geordneten Austritt der Briten hinarbeiten, so bereiten wir uns auch darauf vor, dass es einen ungeregelten Austritt geben kann."

Für den Fall eines "No-Deal-Brexit" hätten die 27 EU-Staaten Notfallmaßnahmen ausgearbeitet, um beispielsweise den Verkehr aufrechtzuerhalten und die Rechte von in der EU lebenden Briten zu wahren. "Wir werden uns bis zur letzten Stunde dafür einsetzen, dass diese Notfallmaßnahmen nicht zum Tragen kommen."

Die Rolle Europas wachse weiter, sagte Merkel. Es gelte dabei, dass das Wohlstandsversprechen und Sicherheitsversprechen weiter gehalten werden müsse. Multilateralismus habe Europa Frieden und Wohlstand gebracht, sagte sie auch an die Adresse der USA. Das solle in Europa so weitergemacht werden, „zum Wohle aller“.

Die Wirtschaftskraft der EU sei gewachsen in den vergangenen Jahren, auch wenn sich die Entwicklung zuletzt eingetrübt habe. Das reiche aber nicht aus, um mit der Weltspitze mitzuhalten. So sei etwa notwendig, alles zu tun, um die gemeinsame Währung zu festigen. Derzeit werde an einer Steuer für Finanztransaktionen gearbeitet, allerdings sei das schwer umzusetzen, wenn es keine globale Übereinstimmung dafür gebe.