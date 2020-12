Offiziell hat Chinas Regierung Menschenrechte in die Verfassung aufgenommen. In der Realität jedoch werden diese in der Volksrepublik systematisch missachtet.

International 3 Min.

Exklusiv für Abonnenten

Menschenrechte auf Chinesisch

Offiziell hat Chinas Regierung Menschenrechte in die Verfassung aufgenommen. In der Realität jedoch werden diese in der Volksrepublik systematisch missachtet.

Von LW-Korrespondent Fabian Kretschmer (Peking) Mit fast schon unfreiwilliger Komik demonstriert Pekings Sicherheitsapparat, wie es unliebsame Stimmen zum Verstummen bringen möchte: Am Dienstag haben sich gleich ein halbes Dutzend chinesischer Menschenrechtsanwälte auf Twitter zu Wort gemeldet. Auf der in ihrem Heimatland gesperrten Online-Plattform luden sie fast identische Handyvideos hoch. Auf den Clips ist zu sehen, wie Sicherheitsbeamte in Zivil vor den Haustüren der unliebsamen Regierungskritiker patrouillieren ...