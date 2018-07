Menschenhandel und Zwangsprostitution mit Voodoo

Eine aus Afrika stammende Britin ist wegen Menschenhandels und Zwangsprostitution am Mittwoch zu 14 Jahren Haft verurteilt worden. Sie hatte Frauen mit Voodoo nach Deutschland gelockt und zur Prostitution im Raum Trier gezwungen.

(dpa/ots) - Das Urteil in dem außergewöhnlichen Gerichtsverfahren gegen eine in England lebende nigerianische Krankenschwester ist gesprochen. Der Birmingham Crown Court hatte die Frau Ende vergangener Woche des Menschenhandels zur sexuellen Ausbeutung für schuldig befunden worden.



Der entscheidende Tipp auf die Frau als mutmaßliche Chefin eines Menschenhändlerrings kam Ende 2016 von der Kriminalpolizei in Trier und löste eine grenz- und kontinentüberschreitende Zusammenarbeit aus, wie das Polizeipräsidium Trier bereits vergangene Woche nach dem Schuldspruch mitgeteilt hatte. Das Strafmaß wegen moderner Sklaverei erfolgte am Mittwoch.



Nigerianische Banden, wie jene aus dem Drogenhaus „G33“ in Wasserbillig, sind Teil weltweit organisierter Kriminalität. Das zeigt auch ein Blick in die Jahresberichte des deutschen Bundeskriminalamts.

Die Trierer Ermittler hatten 2016 eine nigerianische Prostituierte kontrolliert, die sich mit einem gefälschten Reisepass legitimieren wollte. Das brachte die Ermittlungen gegen die jetzt verurteile Frau ins Rollen. Sie habe den afrikanischen Voodoo-Glauben ausgenutzt, um die betroffenen und meist aus ärmlichen Verhältnissen stammenden Frauen gefügig zu machen. Diese hätten während des Rituals Blut mit Würmern trinken und das Herz eines Huhns essen müssen. Auch sei ihnen mit einer Rasierklinge in die Haut geritzt worden. Abschließend hätten sie schwören müssen, Schulden an die Frau zurückzuzahlen, nicht wegzulaufen und sich nicht der Polizei zu offenbaren, hatte die Trierer Polizei mitgeteilt. Fünf betroffene Frauen hatten gegen die Frau ausgesagt.

Für die Schleusung von Nigeria nach Deutschland hätten die Frauen zwischen 30.000 und 38.000 Euro zahlen und das Geld als Prostituierte „abarbeiten“ sollen. Auf dem beschwerlichen Weg nach Europa sollen sie britischen Presseberichten zufolge vergewaltigt worden sein. Zudem hätten sie viele Menschen entlang der Fluchtroute sterben sehen. Nach Ankunft in Deutschland mussten sie der jetzt verurteilten Britin mindestens 1.500 Euro monatlich zahlen, so die Trierer Polizei. Dabei habe die Zuhälterin Druck mit den Voodoo-Schwüren ausgeübt, zudem wurden die Angehörigen der Frauen bedroht.

Menschenhandel und Voodoo

(str) - Die bedeutendsten Standbeine der von Nigeria aus operierenden organisierten Kriminalität neben dem Drogenhandel sind den Erkenntnissen internationaler Strafverfolgungsbehörden zufolge Menschenhandel und Schleuserkriminalität.

Das Anwerben der Opfer erfolgt häufig bereits in deren Heimatland. Täter und Opfer teilen in vielen Fällen die Nationalität und kulturelle Herkunft. Das führe dazu, dass der Täter leichter das Vertrauen der Opfer gewinne und für seine Zwecke manipulieren könne, schreibt das Bundeskriminalamt in seinem Lagebericht 2017.

Bei afrikanischen Opfern werde vielfach mit dem Voodoo-Ritual, einem sogenannten Juju-Eid vor einem religiösen Hintergrund eine Abmachung getroffen, die mit einer sehr starken emotionalen Komponente verbunden sei. Den Opfern werden vor einem Priester Schwüre abverlangt, die sie zu absolutem Gehorsam und Verschwiegenheit verpflichten.

Dadurch werde bewusst die Angst der Opfer geschürt: Bei Nichtgehorsam ist mit Schaden an der eigenen Gesundheit oder der Gesundheit der Familie zu rechnen. Die so unter massivem psychischem Zwang stehenden Opfer seien nur schwer zu einer Aussage gegen die Täter und zu den Umständen ihrer Ausbeutung zu bewegen, heißt es in dem BKA-Dokument.