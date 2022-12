In Schweden ist die Zustimmung am größten, Bulgarien, Griechenland und die Slowakei sind zurückhaltend. Luxemburg liegt an elfter Stelle.

Mehrheit der EU-Bürger für Unterstützung der Ukraine

(KNA) Knapp drei Viertel der EU-Bürger befürworten die Unterstützung der Union für die Ukraine. Laut einer am Mittwoch veröffentlichten Eurobarometer-Umfrage im Auftrag des Europäischen Parlaments liegt der Rückhalt im Schnitt bei 74 Prozent. Während in Schweden nahezu die ganze Bevölkerung (97 Prozent) die Solidarität gutheißt, sind es in Bulgarien, Griechenland und der Slowakei weniger als die Hälfte. Luxemburg rangiert mit 79 Prozent an zwölfter Stelle. 67 Prozent der Luxemburger sind der Meinung, dass die Zusammenarbeit mit den anderen EU-Ländern in puncto Maßnahmen gut läuft, ein Drittel sind mit der internationalen Zusammenarbeit nicht zufrieden. Zwei Drittel (65 Prozent) der Europäer bezweifeln angesichts des Krieges, dass ihr Leben weitergeht wie bisher.

Wenn es um konkrete Maßnahmen wie Sanktionen gegen Russland oder finanzielle, militärische oder humanitäre Hilfe für die Ukraine geht, ist der Zuspruch mit 73 Prozent etwas niedriger. Mit der Zusammenarbeit der EU-Mitgliedstaaten in Entgegnung auf den Krieg äußerten sich 58 Prozent zufrieden. In vier Staaten - Griechenland, Zypern, Bulgarien und Slowakei - überwog die Unzufriedenheit allerdings die Zustimmung; in zwei weiteren - Deutschland und Slowenien - lagen die Lager der Zufriedenen und Unzufriedenen praktisch gleichauf (jeweils 48 zu 47 Prozent).

Weiterhin zeigt sich ein großer Anteil der Bevölkerung überzeugt, dass das eigene Land von einer EU-Mitgliedschaft profitiert. In 16 Ländern sind dies drei Viertel oder mehr; besonders hoch ist die Zustimmung in Malta (95 Prozent), Irland (92 Prozent) sowie Luxemburg und Litauen (je 91 Prozent). Deutschland liegt mit 71 Prozent einen Punkt unter dem EU-Schnitt.

Zu den sechs Ländern mit Zustimmungswerten von zwei Dritteln oder weniger zählt neben Frankreich und Italien auch Österreich mit 55 Prozent; vier von zehn Bürgern der Alpenrepublik (38 Prozent) sehen eher negative Wirkungen ihrer EU-Mitgliedschaft.

Deutlich mehr Befragte als vor einem Jahr glauben, dass die EU Frieden und Sicherheit stärkt; aktuell sind dies 36 Prozent, 6 Prozentpunkte mehr als bei der letzten Umfrage vor dem Ukraine-Krieg. Auch sind mehr der Ansicht, dass die eigene EU-Mitgliedschaft die Kooperation mit anderen Staaten der Union verbessert (35 Prozent, ein Plus von 3 Prozentpunkten).

Für das Meinungsbild wurden in den 27 EU-Staaten rund 26.400 Bürgerinnen und Bürger über 15 Jahren befragt. Der Erhebungszeitraum war vom 12. Oktober bis 7. November.

