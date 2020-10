Starkregen hat in der Region der französischen Riviera-Metropole Nice zu gefährlichen Überschwemmungen und chaotischen Verkehrsbedingungen geführt.

Mehrere Menschen im Südosten Frankreichs vermisst

(dpa) - Wie der Nachrichtensender Franceinfo am späten Freitagabend unter Berufung auf die Behörden berichtete, wurden im Hinterland von Nice mindestens acht Menschen vermisst - unter ihnen seien zwei Angehörige der Feuerwehr.

An vielen Stellen mussten die Freilandleitungen repariert werden. Foto: AFP

Die Behörden forderten die Bewohner auf, zu Hause zu bleiben und äußert vorsichtig zu sein. Eine Brücke wurde von Wassermassen weggeschwemmt, wie Franceinfo berichtete. Im Département Alpes-Maritimes waren rund 600 Einsatzkräfte unterwegs. Laut Netzbetreiber Enedis waren in dem Département rund 13.500 Haushalte ohne Strom.





Des images impressionnantes nous parviennent des vallées de la Tinée et de la Vésubie. J’en appelle à la responsabilité des valléens : restez à l’abri ! #TempeteAlex #Meteo06 pic.twitter.com/SwtzFBXQE6 — Marine Brenier (@marinebrenier) October 2, 2020





Dans cette maison de Roquebilliere, un couple de personnes âgées que nous aurons vu nous faire des signes jusqu’au bout, à l’aide d’une petite lampe. Peu après cette vidéo leur maison a été emportée avec eux dans la Vésubie en furie. Une catastrophe #Alex06 pic.twitter.com/e61QC3Sfor — Grégory Leclerc (@GregLeclerc) October 2, 2020

Zuvor hatte der Herbststurm „Alex“ im Nordwesten des Landes Schäden angerichtet. Am Abend waren nach Medienberichten noch rund 30 000 Menschen in der Küstenregion Bretagne ohne Strom. In vielen Gemeinden stürzten Bäume um, Menschen wurden nach einer ersten Bilanz nicht verletzt. Auf der Insel Belle-Île-sur-Mer vor der bretonischen Küste wurden in der Nacht Böen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 186 Stundenkilometern gemessen.

