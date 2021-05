Nach den Ausschreitungen auf dem Tempelberg vom Freitag hat die israelische Polizei neun Menschen festgenommen.

Mehrere Festnahmen in Jerusalem

(dpa) - Einen Tag nach den Ausschreitungen auf dem Tempelberg (Al-Haram al-Scharif) in Jerusalem hat die israelische Polizei nach palästinensischen Angaben neun Menschen festgenommen. Wie die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa am Samstag unter Berufung auf Augenzeugen berichtete, wurden fünf Männer in ihren Wohnungen in Ost-Jerusalem und in der Altstadt sowie vier weitere nahe der Al-Aksa-Moschee in Gewahrsam genommen. Dem Bericht zufolge nahmen Sicherheitskräfte bereits am Freitag Dutzende Palästinenser fest. Von israelischer Seite gab es zunächst keine Bestätigung.

15 Personen durch Gummigeschosse verletzt

Am Freitag war es auf dem Tempelberg zu neuen Auseinandersetzungen zwischen Palästinensern und israelischen Sicherheitskräften gekommen. Palästinensischen Rettungskräften zufolge wurden 15 Menschen durch Gummigeschosse der Polizei verletzt. Nach Angaben der israelischen Polizei waren Polizisten zuvor aus einer Menge von Hunderten jungen Menschen mit Steinen und einem Brandsatz beworfen worden.

Waffenruhe im Gaza-Konflikt Im Gazastreifen schweigen die Waffen seit Donnerstagabend - das israelische Kabinett hatte die Angriffe als erster eingestellt.

Vor rund zwei Wochen trugen unter anderem derartige Zusammenstöße zu einer blutigen Eskalation zwischen Israel und der islamistischen Hamas im Gazastreifen bei. Im Gaza-Konflikt gilt seit dem frühen Freitagmorgen eine Waffenruhe. Diese hat bislang gehalten.

