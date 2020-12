Mehr Verbraucherrechte: Brüssel macht Druck beim Trinkwasser

Das EU-Parlament hat strengere Qualitätsstandards für Leitungswasser beschlossen, das man überall bedenkenlos trinken können soll. Doch wie gefährlich sind Weichmacher und Mikroplastik-Rückstände?

Sauberes Trinkwasser? Auf den ersten Blick scheint das für Menschen, die in Luxemburg leben, kein allzu relevantes Thema zu sein. „Leitungswasser ist das am besten kontrollierte Lebensmittel in der EU“, bestätigt der CSV-Europaabgeordnete Christophe Hansen dem „Luxemburger Wort“.

Zwar kommt es auch hierzulande gelegentlich, wie zuletzt im Osten des Landes, zu Warnungen vor einer Belastung des Wassers im Leitungsnetz ...