Drogenfahnder in Ecuador und Spanien melden Erfolge im Kampf gegen den illegalen Drogenhandel.

Drogenschmuggel

Mehr als fünf Tonnen Kokain in Ecuador und Spanien beschlagnahmt

Drogenfahnder in Ecuador und Spanien melden Erfolge im Kampf gegen den illegalen Drogenhandel.

(dpa/Reuters) - Ecuadors Polizei hat rund 2,5 Tonnen Kokain in einem Schiffscontainer auf dem Weg nach Europa beschlagnahmt. Die Drogen wurden in der Hafenstadt Guayaquil bei der Inspektion eines Containers mit Bananen gefunden, die für den Export bestimmt waren, wie das Innenministerium des südamerikanischen Landes auf Twitter am Sonntag (Ortszeit) schrieb. Demnach war das Ziel der Lieferung Belgien. Eine Person wurde festgenommen.

Ecuadors Nachbarland Kolumbien gilt vor den anderen südamerikanischen Ländern Peru und Bolivien, wo ebenfalls die Kokapflanze angebaut wird, als bedeutendstes Herkunftsland von Kokain. Drogenkartelle schmuggeln die Droge in rauen Mengen in die USA und nach Europa. Im vergangenen Jahr war es in den Gefängnissen Ecuadors auch aufgrund von Drogengewalt zu blutigen Bandenkämpfen gekommen, besonders in Guayaquil.

Polizeibeamte entladen Drogen aus dem beschlagnahmten Fischerboot „AKT-1“ im Hafen von Las Palmas auf der Insel Gran Canaria, Spanien. Foto: Reuters/Borja Suarez

Vor den Kanarischen Inseln wurden indes fünf Personen festgenommen, die auf einem Fischerboot mit fast drei Tonnen Kokain unterwegs waren. Das Schiff „AKT 1“ wurde am 13. April von einer Patrouille der spanischen Küstenwache, etwa 300 Seemeilen südlich des spanischen Archipels, gestoppt. Die Besatzung versuchte, sich als ein anderes Fischerboot auszugeben.

Die spanische Polizei beschlagnahmte 2,9 Tonnen Kokain mit einem geschätzten Straßenverkaufswert von 72 Millionen Euro. Die Drogen waren in einem der Treibstofftanks versteckt. Das Boot wurde am Samstag nach Gran Canaria zurückgebracht und die fünf Festgenommenen wurden in Las Palmas in Untersuchungshaft genommen. „Als wir an Bord gingen, stellten die Beamten fest, dass das Fischerboot eine beträchtliche Anzahl von Paketen transportierte, die normalerweise für den Kokainhandel verwendet werden. Daher wurden die fünf Besatzungsmitglieder des Bootes – vier türkische Staatsangehörige und ein georgischer Staatsbürger – sofort festgenommen“, sagte ein Sprecher der spanischen Guardia Civil.

Lesen Sie auch:

Der lange Schatten der albanischen Mafia