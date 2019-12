Die Streiks gegen die geplante Rentenreform haben in Frankreich zum Wochenbeginn wieder zu chaotischen Verkehrsbedingungen geführt.

Mehr als 620 Kilometer Stau in der Region Paris

(AFP/dpa/jt) - Ein Stau von einer beeindruckenden Gesamtlänge von 628 Kilometern hat sich am Montagmorgen in der Region Paris gebildet. Der Durchschnitt für diese Tageszeit liegt normalerweise bei 200 bis 350 Kilometern. Das meldet die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf die Informationsseite Sytadin.

Die Situation am Montagmorgen war mehr als außergewöhnlich, wie aus einer Messkurve der Direction des routes Île-de-France hervorgeht.

[INDICE] La Courbe #trafic (évolution cumul #bouchons) sur les principaux axes de l'@IledeFrance de la DIRIF. Le point à 09:46. pic.twitter.com/Nip6o6y56d — traficalert paris / île-de-france (@trafic_idf) December 16, 2019

Grund für den Verkehrskollaps ist der Streik im öffentlichen Verkehr, der sich gegen die geplante Rentenreform in Frankreich richtet. So fielen im Großraum Paris viele Nahverkehrszüge und U-Bahnen aus, wie der Nachrichtensender Franceinfo am Montag berichtete. Auch der öffentliche Fernverkehr blieb stark eingeschränkt. Zwischen der Region Grand Est und Luxemburg fielen erneut zahlreiche Züge aus.



Pendler drängen sich auf einem Bahnsteig an der Gare Saint-Lazare in Paris. Foto: AFP/Bertrand Guay

Der Stillstand auf den Straßen hatte auch mit dem Wetter zu tun: Wegen des starken Regens musste die Autobahn A4 in Richtung Paris gesperrt werden. Die Fahrbahn war überschwemmt worden.



Zugeständnisse bei Renten in Frankreich Wie sehen die Rentenreformpläne der Regierung konkret aus? Der Premier hatte nun wenig Überraschungen parat - und fordert die Gewerkschaften zum Ende der Streiks auf.

Der bislang längste Stau in Frankreich wurde am 6. Februar 2018 gemessen. Wegen heftiger Schneefälle in der französischen Hauptstadt und im Umland standen die Autos damals auf einer Gesamtlänge von 789 Kilometern Stoßstange an Stoßstange. Erst am 8. Oktober 2019 wurden wegen Schlechtwetters, Streiks und Demonstrationen ebenfalls 628 Kilometer Stau gemeldet.



Premierminister Édouard Philippe hatte in der vergangenen Woche Zugeständnisse bei der Rentenreform gemacht, die den Gewerkschaften aber nicht ausreichen. Einige der Gewerkschaften signalisierten bereits, dass sie auch an Weihnachten den Streik nicht aussetzen wollen. Die Mitte-Regierung will auf Dauer das in 42 Einzelsparten zersplitterte Rentensystem in ein einheitliches System überführen.