Mehr als 400 Verletzte

150 Menschen an US-Nationalfeiertag erschossen

(jwi/AFP) - Nach einer vorläufigen Zählung des Gun Violence Archive wurden in den USA seit Freitag mindestens 150 Menschen durch Schusswaffen getötet - das bei mehr als 400 Schießereien.

Allein in Chicago soll es 83 Opfer gegeben haben; 14 von ihnen erlagen später ihren Verletzungen, wie die Polizei in der nördlichen US-Metropole am Montag mitteilte.

Die Taten ereigneten sich am traditionell gewalttätigen langen Wochenende rund um den 4. Juli, dem Nationalfeiertag in den USA. So wurde unter anderem ein 40-jähriger Mann von einem Nachbarn getötet, der ihn beschuldigte, zu laut Musik zu spielen. Zwei junge Männer wurden in einem Park aus einem Auto heraus erschossen, ein 19-jähriger Mann wurde tot auf einem Gehweg gefunden. Unter den Verletzten sind mindestens fünf Minderjährige, darunter ein fünf Jahre altes sowie ein sechs Jahre altes Mädchen. Auch Polizeibeamte wurden bei den Einsätzen verletzt, heißt es.

„Zu oft und tragischerweise wird jemand anderes ins Visier genommen, aber ein unschuldiges Kind wird getroffen“, beklagte Polizeichef David Brown bei der Pressekonferenz am Montag.

Unter den Todesopfern vom Wochenende ist auch Profigolfer Eugene „Gene“ Siller. Die Polizei fand ihn mit einer Schusswunde im Kopf im Pinetree Country Club im US-Bundesstaat Georgia.

