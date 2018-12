Bei einer Explosion in einem Restaurant in Japan sind Dutzende Menschen verletzt worden.

Mehr als 40 Verletzte bei Explosion in Restaurant in Japan

(dpa) - Bei einer Explosion in einem Restaurant in Japan sind Dutzende Menschen verletzt worden. Wie die japanische Nachrichtenagentur Jiji Press am Sonntag meldete, wurden 41 Menschen in Sapporo, der Hauptstadt der nördlichsten japanischen Inselprovinz Hokkaido, ins Krankenhaus gebracht.



Eine Person darunter habe schwere Verletzungen erlitten, hieß es. Feuerwehr und andere Einsatzkräfte seien mit mehr als 20 Fahrzeugen am Unglücksort im Einsatz gewesen. Die Ursache der Explosion war zunächst unbekannt.