Indonesien - viertgrößtes Land der Welt mit mehr als 260 Millionen Einwohnern verteilt auf rund 17.000 Inseln. Wahlen sind stets auch eine organisatorische Herausforderung.

Mehr als 300 Tote bei Auszählung von Wahl in Indonesien

(dpa/SC) – Bei der Auszählung der Wahlergebnisse in Indonesien sind nach amtlichen Angaben seit Mitte April mehr als 300 Menschen gestorben. Arief Priyo Susanto, ein Sprecher der staatlichen Wahlkommission, berichtete am Montag von mindestens 287 Todesfällen unter Wahlhelfern. Zudem gab es 18 Todesfälle bei der Polizei. Todesursache war demnach in den meisten Fällen völlige Erschöpfung.

Am 17. April waren sowohl das Staatsoberhaupt als auch ein neues Parlament gewählt worden. Zudem fanden Regional- und Kommunalwahlen statt. Es war das erste Mal, dass im Inselstaat Indonesien sowohl die Präsidentschaftswahl, als auch die National- und Regionalwahlen am gleichen Tag abgehalten wurden. Der Grund für das Zusammenlegen der Wahlen waren Sparmaßnahmen.



Insgesamt waren während der Wahlen sowie für die Auszählung mehr als sieben Millionen Wahlhelfer im Einsatz. Wahlhelfer arbeiteten teilweise bis zu 30 Stunden am Stück, durch die Nacht hindurch und in nicht klimatisierten Räumen. Die anstrengenden Arbeitsumstände brachten viele Arbeiter an den Rand der Erschöpfung.

Rund 80% der 193 Millionen Wahlberechtigten begaben sich am 17. April zu den Urnen. Foto: CHAIDEER MAHYUDDIN / AF

An der Wahl am 17. April beteiligten sich rund 80% der 193 Millionen Wahlberechtigten. Wähler konnten ihre Stimmen in mehr als 800.000 Wahllokalen abgeben. Aufgrund der unwegsamen Topologie des Landes waren erhebliche Anstrengungen nötig, um die Wahlzettel zu den jeweiligen Auszählungsorten zu bringen.



Der Sprecher der Wahlkommission, Arief Priyo Susanto, bestätigte am Montag Berichte über zahlreiche Todesfälle. „Bislang sind im gesamten Land 287 Wahlhelfer gestorben und 2095 krank geworden“, sagte er. „Hauptsächliche Todesursache ist Erschöpfung. Zudem gab es Unfälle und Erkrankungen aufgrund von Erschöpfung.“ Bei der vorigen Wahl 2014 - als Präsident und Parlament im Abstand von drei Monaten gewählt wurden - hatte es 150 Todesfälle gegeben.

Die Wahlen wurden zusammengelegt, um Geld zu sparen - trotzdem könnte es jetzt für Indonesien jetzt teuer werden. Die Wahlkommission plant, die Familien und Angehörigen jedes Verstorbenen mit rund 2.200 Euro zu entschädigen - in Indonesien etwa das Äquivalent eines Jahresgehalts auf Mindestlohn.

Erste Hochrechnungen zeigen den amtierenden Präsidenten Joko Widodo als klaren Favoriten. Das offizielle Wahlergebnis wird allerdings erst für den 22. Mai erwartet. Foto: BAY ISMOYO / AFP

Das amtliche Endergebnis soll am 22. Mai bekannt gegeben werden. Bei der Präsidentenwahl deuten die bisherigen Resultate auf einen klaren Sieg des Amtsinhabers Joko Widodo über den oppositionellen Präsidentschaftskandidaten Prabowo Subianto hin. Beide Spitzenkandidaten haben allerdings bereits ihren Sieg ausgerufen.



Der südostasiatische Staat ist die drittgrößte Demokratie der Welt. Von den mehr als 260 Millionen Einwohnern sind annähernd 90 Prozent Muslime. Lange Zeit galt Indonesien als Modell für einen toleranten Islam. In den vergangenen Jahren gewannen aber auch dort konservative Kräfte an Einfluss.